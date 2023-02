La mère turque d’un garçon de dix jours révèle qu’un placard leur a sauvé la vie après avoir plongé dans le sol

Une mère turque d’un garçon de dix jours a révélé qu’un placard leur a sauvé la vie lorsqu’ils ont plongé dans le sol de leur appartement et qu’il les a protégés des chutes de dalles de béton lors du tremblement de terre meurtrier.

L’une des histoires de miracle après le tremblement de terre qui fait plus de 35 000 morts en Turquie et en Syrie parle de Necla Camuz, 33 ans, et de son fils nouveau-né Yagiz, qui a survécu en étant enterré sous des décombres pendant près de quatre jours.

Necla a gardé son petit garçon en vie pendant plus de 90 heures après avoir été enterré dans les ruines de sa maison en l’allaitant, et elle a même essayé de boire son propre lait maternel pour survivre.

Elle a donné naissance à Yagiz – traduit par le brave – le 27 janvier, le Bbc rapports.

Dix jours plus tard, lorsque le tremblement de terre dévastateur a frappé à 04h17 heure locale, elle allaitait son fils dans la maison familiale au deuxième étage d’un immeuble de cinq étages dans la province de Hatay en Turquie.

Lorsque le tremblement de terre a commencé, elle a dit que son mari, qui se trouvait dans une autre pièce à ce moment-là, avait essayé de la rejoindre avec leur fils, alors qu’elle essayait de faire de même.

Une armoire est tombée sur son mari et son fils, l’empêchant ainsi qu’à leur fils de se déplacer.

Elle a déclaré à la BBC: «Alors que le tremblement de terre s’agrandissait, le mur est tombé, la pièce tremblait et le bâtiment changeait de position. Quand ça s’est arrêté, je n’ai pas réalisé que j’étais tombé d’un étage plus bas. J’ai crié leurs noms mais il n’y a pas eu de réponse.

Entourée de poussière, elle s’est retrouvée avec son bébé toujours dans ses bras et une armoire tombée à côté d’elle, ce qui a empêché une dalle de béton d’écraser le couple.

Bien qu’elle ne puisse pas voir à cause de la poussière, Necla remarqua immédiatement que Yagiz respirait toujours.

Elle a dit qu’elle avait d’abord eu du mal à respirer avec la poussière autour d’elle, mais elle s’est vite calmée et elle avait chaud dans les décombres, même si elle ne portait que son pyjama.

Il y avait peut-être des jouets pour enfants à côté d’elle, mais Necla était incapable de bouger et de vérifier.

Les seules choses dont elle pouvait être sûre étaient la garde-robe qui lui avait sauvé la vie, la peau de son bébé contre sa poitrine, les vêtements sur leurs corps et les montagnes de béton et de débris qui les entouraient.

Elle pouvait à peine entendre des voix dans les premières heures après le tremblement de terre, mais ses appels à l’aide sont restés sans réponse.

Elle frappa impuissante contre l’armoire en utilisant un morceau de débris à côté d’elle, mais elle ne frappa pas au plafond, car elle avait trop peur qu’il ne s’effondre.

La mère de deux enfants a dit qu’elle était terrifiée et qu’elle avait réalisé qu’il était possible que personne ne vienne la sauver, elle et Yagiz.

Elle a déclaré à la BBC: “Vous planifiez beaucoup de choses lorsque vous avez un nouveau bébé, et puis … tout d’un coup, vous êtes sous les décombres.”

Ses instincts maternels lui ont fait mettre ses soucis de côté pour s’occuper de son fils, l’allaiter dans l’espace confiné.

Des images dramatiques montrent le sauvetage du bébé et de sa mère avant qu’ils ne soient chargés dans des ambulances et conduits à l’hôpital

Yagiz a été enveloppé dans une couverture thermique par les sauveteurs du service d’incendie de la municipalité d’Istanbul et soigneusement sorti des décombres

La mère et le fils n’ont miraculeusement subi aucune blessure grave et sont sortis de l’hôpital après une période d’observation de 24 heures

Elle a perdu toute notion du temps et il n’y avait ni nourriture ni eau à laquelle elle pouvait accéder pour elle-même. Elle a même essayé sans succès de boire son propre lait maternel pour rester hydratée.

Elle pouvait sentir les vibrations des perceuses au-dessus de sa tête, et elle entendit même des pas et des voix étouffés, mais ils étaient si loin qu’elle ne voulait pas gaspiller d’énergie en essayant de les alerter de sa position à moins qu’ils ne se rapprochent.

Sa famille était constamment dans son esprit : l’inquiétude de son mari et de son fils ensevelis sous les décombres quelque part au-dessus et le sort de ses autres proches après le tremblement de terre.

Elle n’aurait eu aucun espoir de sortir vivante des décombres s’il n’y avait pas eu son bébé, qui dormait la plupart du temps et ne se réveillait en pleurant que lorsqu’il voulait être nourri.

Après plus de 90 heures sous terre, Necla a finalement entendu les bruits des sauveteurs à proximité. Elle a entendu des chiens aboyer, dans ce qu’elle a d’abord pensé être un rêve.

Une voix l’appela, lui demandant si elle allait bien et de frapper une fois pour dire oui. Il lui a demandé dans quel appartement elle vivait.

Necla et Yagiz ont été retrouvés après que les sauveteurs ont soigneusement enlevé les décombres qui les enterraient.

Pour la première fois en près de quatre jours, elle a revu la lumière alors qu’une torche brillait dans ses yeux.

On lui a demandé quel âge avait Yagiz, mais comme elle ne savait pas depuis combien de temps ils étaient ensevelis sous les décombres, elle ne pouvait pas en être sûre.

Yagiz a été enveloppé dans une couverture thermique par les sauveteurs du service d’incendie de la municipalité d’Istanbul et soigneusement sorti des décombres.

Necla a été transportée sur une civière devant une foule nombreuse, car elle était incapable de marcher après avoir été ensevelie sous les décombres pendant si longtemps.

À l’hôpital, Necla a été accueillie par des membres de sa famille, qui lui ont dit que son mari Irfan, avec qui elle est mariée depuis six ans, et son autre fils, Yigit Kerim, avaient également été secourus et se trouvaient actuellement à l’hôpital quelques heures. loin, car ils ont été grièvement blessés aux jambes et aux pieds

La mère et le fils n’ont miraculeusement subi aucune blessure grave et sont sortis de l’hôpital après une période d’observation de 24 heures.

Elle vit actuellement avec une famille dans une tente bleue de fortune, où la famille se soutient après la tragédie.

Necla a finalement retrouvé son mari Irfan et leur fils de trois ans, Yigit Kerim.

Elle a dit qu’elle essayait de se réconcilier avec ce qui lui était arrivé, à elle et à sa famille, mais est certaine qu’elle doit la vie à son bébé, sans qui elle aurait perdu espoir.

“Je pense que si mon bébé n’avait pas été assez fort pour gérer ça, je ne l’aurais pas été non plus”, a-t-elle déclaré à la BBC. “Je suis très heureux qu’il soit un nouveau-né et qu’il ne se souvienne de rien.”