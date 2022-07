La mère tueuse qui a assassiné son fils de 2 ans après avoir laissé des notes effrayantes à la maison est emprisonnée à vie

Une maman qui a assassiné son fils de deux ans après avoir laissé des notes effrayantes dans la maison a été emprisonnée aujourd’hui à vie.

Daniel James Hodgson Green a été retrouvé « immobile » dans un lit à côté de Carol Hodgson, 39 ans, à leur domicile de Guisborough, North Yorks.

Daniel James Hodgson Green a été grièvement blessé à domicile

Malheureusement, rien n’a pu être fait pour sauver le tout-petit, qui a été découvert avec du sang sur son Babygro.

Sa mère tueuse a également été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été retrouvée à côté de Daniel en arrêt cardiaque avec le cou lacéré.

Hodgson a déclaré aux ambulanciers sur les lieux: “Laissez-moi juste mourir”.

Une note a été trouvée à la maison qui disait: “Appelez la police s’il vous plaît, n’entrez pas dans la chambre, vous n’avez pas besoin de voir ça.

“Je t’aime et je suis désolé.”

Après son arrestation, la mère, qui n’a aucun problème de santé mentale, a affirmé qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé.

Elle est maintenant emprisonnée depuis au moins 18 ans et quatre mois après avoir plaidé coupable de meurtre le mois dernier.

Le père de Daniel a sangloté en rendant hommage à son fils dans une déclaration émotionnelle sur l’impact de la victime aujourd’hui.

Il a dit: “Il était tout mon monde. Je l’appelais ma petite étoile.

“Cela me manque de l’entendre rire et de le tenir dans mes bras. La nature choquante de la perte a tout aggravé. Je souffre maintenant du SSPT et de terreurs nocturnes.

“Je n’ai pas pu travailler et je suis malade depuis que tout s’est passé. Ma mère et mon père ont été brisés jusqu’au cœur.

“Même les amis de la famille ont été durement touchés. Certains jours, je me surprends à penser que ce serait peut-être plus facile si je n’étais plus là.

“Je n’ai jamais pu voir ses premiers pas ni entendre ses premiers mots, tout cela m’a été volé.”

Le tribunal a appris comment la mère de Hodgson avait découvert sa fille et son petit-fils à la maison le 2 février après qu’elle devait comparaître devant le tribunal pour une audience de garde.

Des notes ont été trouvées autour de la maison – dont une affirmant que le seul moyen de protéger Daniel était que Hodgson “l’emmène avec elle”.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés pour trouver Hodgson recevant la RCR alors que Daniel, frappé, était allongé à côté d’elle sur le lit.

Ils se sont battus pour sauver le jeune mais il a été déclaré mort environ 40 minutes plus tard à l’hôpital.

Une autopsie n’a pas permis d’établir la cause du décès, mais les médecins n’ont pas pu exclure la suffocation.

L’inspecteur-détective Matt Hollingsworth de la police de Cleveland a déclaré: “La perte de Daniel, à un si jeune âge, dépasse l’entendement.

“Je tiens à remercier toute l’équipe qui a travaillé sur cette enquête déchirante et a fait en sorte que nous puissions porter cette affaire devant les tribunaux.”

Christopher Atkinson, chef de l’unité du tribunal de la Couronne au CPS North East, a déclaré que la “séquence tragique d’événements” qui a conduit à la mort du petit garçon était maintenant établie.

Il a déclaré: “En réponse à une solide affaire contre elle, Carol Hodgson a maintenant plaidé coupable du meurtre de Daniel.

“Nous espérons sincèrement que ceux qui connaissaient Daniel y trouveront un certain réconfort, dans ce qui doit rester une période très difficile pour eux.”

Hodgson a plaidé coupable de meurtre Crédit : NNP