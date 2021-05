La mère tueuse Mairead Philpott suce une morsure de serpent et un noir dans un pub avec un copain

KILLER maman Mairead Philpott jouit d’un goût de liberté alors qu’elle suce une morsure de serpent et noire dans un pub avec un copain.

Philpott, 40 ans, a été libérée l’année dernière après avoir purgé la moitié d’une peine de 17 ans pour sa participation à un incendie qui a tué ses six enfants.

Mairead Philpott a été vue en train de profiter d’une journée dans un pub avec un copain Crédit: The Sun

Philpott a été vu en train de boire une morsure de serpent et du noir au pub de Newbury, Berks Crédit: The Sun

Et elle a profité de sa liberté retrouvée avec un voyage au pub suivi d’un peu de shopping.

Elle a gardé un masque lors de sa visite à Lock, Stock and Barrel, à Newbury, Berks – ne le baissant que pour boire et manger ses lasagnes, ses pois et ses quartiers de pommes de terre.

Philpott a payé elle-même la nourriture et la boisson après avoir économisé de l’argent sur ses prestations de crédit universel.

Un spectateur a déclaré: «Elle semblait nerveuse d’être reconnue. Mais il n’y avait aucun doute sur elle lorsqu’elle a baissé son masque pour manger et boire.

Après le pub, Mairead Philpott a utilisé sa liberté pour faire du shopping Crédit: The Sun

«Une fois qu’elle était là depuis un moment, elle s’est mise à rire et à plaisanter avec son amie.

«C’était assez écœurant de la voir, surtout dans un endroit aussi charmant dans un pub au bord d’une rivière.

Philpott a été emprisonnée en 2013 aux côtés de son mari Mick, 65 ans, et de leur voisin Paul Mosley, 53 ans.

Le trio a comploté un incendie criminel sur la maison du conseil de trois lits des Philpotts à Derby.

Mairead et Mic Philpott ont tué leurs propres enfants dans un incendie criminel Crédit: SWNS: South West News Service

Mick avait prévu de secourir les enfants, puis d’encadrer un ex qui avait pris la garde de certains de ses autres enfants.

Mais le plan a mal tourné et les jeunes âgés de 5 à 13 ans sont morts.

Elle a refusé de commenter sa journée.

Mairead et Mick ont ​​tué six de leurs enfants dans l’incendie Crédit: SWNS: South West News Service

Mairead a été libérée tôt de sa peine de prison Crédit: SWNS: South West News Service