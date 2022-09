La mère sosie de Billie Faiers s’effondre dans des flots de larmes à cause d’un problème de santé

La mère de BILLIE Faiers, Suzie Wells, fond en larmes alors qu’elle parle d’un problème de santé dans la nouvelle série The Family Diaries.

Dans un clip exclusif, Suzie parle à Billie, 32 ans, et à une amie de ses difficultés avec la ménopause et du démarrage du THS.

Suzie parle de sa lutte contre la ménopause

Billie se précipite pour réconforter sa maman

S’exprimant dans un VT, l’ancienne star de Towie, Billie, a déclaré: «Maman traverse la ménopause en ce moment et cela l’affecte vraiment.

“Elle a essayé des patchs HRT et d’autres médicaments différents, mais rien ne semble fonctionner pour elle.”

Alors qu’elle déjeunait avec Billie et son copain, Suzie, 53 ans, dit: «[Hot flushes] Allez, c’est horrible. J’ai encore des privations de sommeil.

Retenant ses larmes, elle ajoute : « Je devrais être au sommet du monde. J’ai une belle famille, un nouveau bébé… »

Alors qu’elle réconforte sa mère, Billie lui dit : « Je ne veux pas te voir comme ça. Vous avez tant à donner, tant à vivre.

Cela vient après que Billie et sa sœur Sam ont révélé plus tôt ce mois-ci qu’elles avaient précipité Suzie après qu’une infection à l’eau “s’est gravement détériorée” et a entraîné une septicémie potentiellement mortelle.

Parlant sur leur podcast The Sam and Billie Show, ils ont expliqué : « Notre mère n’allait pas très bien. Ça a commencé la semaine dernière, elle a eu une infection à l’eau et ça s’est aggravé, ce qui l’a amenée dans les reins de maman.

“Alors nous l’avons emmenée à A&E parce qu’elle s’est gravement détériorée.





« Elle avait des antibiotiques et ça ne fonctionnait pas. J’ai réussi à parler à un médecin et je lui ai dit tous ses symptômes alors il m’a dit de l’emmener à A&E parce qu’elle avait besoin de soins médicaux.

“En gros, l’infection par l’eau s’était tellement aggravée qu’elle s’était transformée en septicémie.”

La septicémie est une condition toujours déclenchée par une infection.

Le plus souvent, le coupable est une infection que nous reconnaissons tous – pneumonie, infections urinaires (IVU), infections cutanées, y compris la cellulite, et infections de l’estomac, par exemple l’appendicite.

