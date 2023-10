La mère qui a décapité son fils de cinq ans avec une machette et lui a mangé la tête est déclarée folle : un tribunal égyptien apprend qu’elle « voulait que son garçon soit avec elle pour toujours »

Une mère qui a décapité son fils de cinq ans avec une machette et lui a mangé la tête a été déclarée criminellement folle par un tribunal égyptien.

L’accusée Hanaa Mohamed Hassan, 29 ans, était jugée pour le meurtre horrible de son fils Youssef, mais les juges ont jugé qu’elle n’était pas apte à plaider.

Au lieu de cela, dans un verdict rendu public le 30 septembre, ils ont déclaré qu’elle avait tué le garçon « dans un état de folie » et qu’elle devait être détenue dans une unité psychiatrique sécurisée.

Hassan a été arrêté après que l’oncle horrifié de Youssef ait trouvé certaines parties de son corps dans un seau au domicile familial à Faqus, dans le nord de l’Égypte, a appris le tribunal pénal de Zagazig.

Après son arrestation, la police a déclaré qu’elle avait avoué qu’elle avait mangé une partie de la tête de son fils parce qu’elle « voulait qu’il reste avec elle pour toujours ».

Elle avait massacré son corps dans la salle de bain avant de faire cuire sa tête et d’autres morceaux de chair dans de l’eau bouillante sur la cuisinière, puis de les manger.

Avant le jugement, les procureurs avaient soutenu que Hassan avait tué son fils parce qu’elle craignait de perdre la garde du garçon au profit de son ex-mari.

Un premier rapport psychiatrique avait également établi qu’elle était responsable de ses actes, prémédités puisqu’elle s’était procurée un gourdin et une machette et avait verrouillé toutes les portes et fenêtres de sa maison.

Elle avait ensuite frappé son fils à la tête à trois reprises, le tuant, puis avait coupé son corps en morceaux pour tenter de détruire les preuves.

Mais le tribunal a ordonné une évaluation plus détaillée de son état mental, et un groupe d’experts psychiatres nommés par le tribunal a conclu que Hassan était « délirante » et avait l’idée farfelue que ses proches utilisaient la sorcellerie contre son fils.

Le rapport indique que Hassan souffrait d’une perspicacité et d’un jugement altérés et qu’elle n’appréciait pas la gravité de ses actes.

Elle considérait le massacre comme une simple erreur.

Hassan a reçu l’ordre d’être détenu à l’hôpital de santé mentale et neurologique Abbasiya au Caire.

Après son arrestation, Hassan a déclaré à la police de Faqus qu’elle « souffrait d’une maladie mentale » et qu’elle n’avait pas eu l’intention de tuer son fils.

Elle et Youssef vivaient seuls après sa séparation de son mari, qui insiste sur le fait qu’elle savait exactement ce qu’elle faisait.

L’ex-mari, identifié uniquement par ses initiales HA, a déclaré aux médias locaux : « Quand je suis arrivé, la police m’a empêché de voir mon fils à cause de la scène horrible.

« Nous nous sommes séparés il y a quatre ans parce qu’elle possédait des terres de son père et m’a demandé de quitter la maison et ma famille et de l’accompagner vivre sur la terre.

« Mais j’ai refusé, et la relation a pris fin entièrement par sa volonté, et j’ai essayé de me réconcilier avec elle après le divorce, mais elle a refusé et est restée fidèle à son opinion. »

Il a ajouté : « C’est mon fils qui me gardait en contact avec elle, et je le voyais régulièrement et lui apportais les vêtements et les choses dont il avait besoin.

« Mais récemment, elle essayait de l’éloigner de moi et de planter de la haine à mon égard dans son cœur, pour qu’il ne vienne pas vers moi.

« J’essayais de communiquer avec sa famille pour voir mon fils et m’assurer qu’il allait bien. »

Selon son avocat, Samir Mohamed Saleh, la suspecte était impassible lorsqu’elle a déclaré à ses interlocuteurs : « Je voulais me libérer, lui et moi-même.

«Je voulais me venger de son père et être libre. Son père continue de venir et essaie de l’emmener tout le temps.