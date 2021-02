La mère qui a accouché dans le fauteuil d’un dentiste après avoir été aidée à subir une intervention chirurgicale par des flics reçoit une facture de 200 £ pour les frais de nettoyage

Une maman qui a accouché dans un fauteuil de dentiste après avoir été aidée dans la chirurgie par deux flics a reçu une facture de 200 £ pour les frais de nettoyage.

Jessica Aaldering, 23 ans, n’avait aucune idée qu’elle était enceinte lorsqu’elle a commencé à souffrir de douleurs dans la rue au début du mois.

La Néerlandaise faisait du vélo près de la clinique du dentiste René Klaassen dans la ville de Velp, dans la province néerlandaise de Gelderland, lorsque ses graves douleurs à l’estomac ont commencé.

Deux policiers qui se trouvaient à proximité ont remarqué qu’elle était en difficulté et l’ont aidée à se rendre au cabinet dentaire à proximité.

Après avoir été mise dans le fauteuil du dentiste pour s’allonger, Mme Aaldering a soudainement donné naissance à un bébé.

En raison d’une rupture du cordon ombilical, l’un des policiers a dû masser le cœur du bébé pour le ranimer après sa naissance.

Le flic a réussi à sauver le petit avant que les services d’urgence n’arrivent sur les lieux et lui fournissent de l’oxygène.

Le bébé, nommé Herman, a ensuite été transféré à l’hôpital Arnhem Rijnstate où il a été placé dans un incubateur.

Cependant, plusieurs semaines plus tard après avoir accouché, la nouvelle maman a reçu une facture inattendue du dentiste lui demandant de payer 211,75 € (184 £) en raison de « dommages à la livraison », selon les médias locaux.

Le cabinet dentaire a soutenu qu’il fallait engager une entreprise de nettoyage pour nettoyer la salle de traitement.

La maman irritée a déclaré que sa compagnie d’assurance maladie avait refusé de couvrir les frais car cela n’était valable que pour les naissances domestiques et hospitalières – et non pour les accouchements dans les cliniques dentaires.

Heureusement, la police est venue à nouveau à la rescousse de Jessica et lui a proposé de payer la facture de nettoyage, selon les médias locaux.

Les policiers impliqués ont été nommés Rob van Duuren et Milan van der Heijden.