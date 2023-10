La mère new-yorkaise d’une femme de 26 ans tuée lors du festival de la paix en Israël compare le Hamas aux nazis

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

La mère d’une jeune femme tuée par des militants du Hamas lors d’un festival de musique israélien a comparé le groupe terroriste aux nazis.

Hannie Ricardo, dont la fille de 26 ans, Oriya Ricardo, était l’une des victimes du festival psytrance Supernova samedi, a qualifié les assaillants de « monstres » et a déclaré que le monde devait s’opposer à eux.

La rave, organisée dans le désert du Néguev, non loin de la base militaire de Reim, se trouvait directement sur le chemin des combattants du Hamas, qui ont pris d’assaut la frontière entre Gaza et Israël samedi.

Les sauveteurs israéliens ont déclaré qu’au moins 260 corps avaient été retrouvés sur le site du festival. Dimanche, Israël a annoncé que 600 personnes avaient été tuées et 100 autres prises en otages.

Parler à MSNBC Le ReidOutMme Ricardo a déclaré qu’elle ne savait pas que sa fille assisterait au festival de musique avant de recevoir un appel à son domicile à New York lui annonçant que sa fille avait disparu.

Elle a déclaré qu’Oriya, la plus jeune de ses trois filles, était « la source du pouvoir de ma vie ».

« Il est assez difficile de parler d’elle au passé », a déclaré Mme Ricardo, visiblement émue. « Elle apportait de la lumière partout où elle venait – une fille très heureuse. [She] adorait faire la fête et était toujours au centre de tout.

Oriya Ricardo faisait partie des personnes tuées lors d’un festival de musique attaqué par le Hamas (MSNBC/TheReidOut)

Elle a poursuivi : « Je pense que je dois parler d’elle et pour elle et pour tous ces… jeunes qui ont été massacrés par le Hamas. Ils n’ont pas la moindre once d’humanité en eux.

« Ces enfants sont allés danser. Et ces enfants, j’en suis sûr, lors de ces fêtes, sont des gens pour la paix, vous savez… ils se battent tous pour la paix. Et maintenant, ils sont partis. Et parmi eux, ma plus jeune fille.

« La seule chose que je puisse comparer à ces monstres, à ces êtres inhumains [to]sont les nazis pendant l’Holocauste.

« [They are] le même genre de personnes et le monde doit le savoir et le monde doit les combattre.

Certains commentateurs ont suggéré que l’attaque terroriste de samedi pourrait être la pire perte de vies humaines pour les Juifs en une seule journée depuis l’Holocauste, avec Le temps d’Israël citant Eylon Levy, ancien porte-parole du président israélien Isaac Herzog, disant : « Il n’est pas exagéré de dire qu’hier a été le jour le plus sombre de l’histoire juive depuis la fin de l’Holocauste. »

Lazar Berman, Le Times of Israel correspondant diplomatique, a fait une référence similaire, écrivant sur X : « Le 7 octobre 2023 a vu le plus grand nombre de Juifs massacrés en un seul jour depuis l’Holocauste. »

Mme Ricardo a déclaré que le Hamas ciblerait ensuite les États-Unis avec ses attaques, et que l’attaque contre Israël était « pire que le 11 septembre ».

Hannie Ricardo a déclaré qu’elle sentait qu’elle devait parler au nom de sa fille et des autres personnes tuées. (MSNBC/Le ReidOut)

« Je compatis pour ces Palestiniens. Je ressens pour ces gens, mais ce sont des otages », a-t-elle déclaré.

« Ils sont des otages entre les mains du Hamas, de l’Iran et de tous ces terroristes. [Those groups] n’avoir pas d’autre objectif dans la vie que d’en tuer le plus possible.

« Et quand ils en auront fini avec les Juifs, ils viendront chercher les Américains – ils l’ont déjà fait lors du 11 septembre. Je qualifie ce massacre qui s’est produit dans le sud d’Israël d’encore pire que le 11 septembre. C’est notre 11 septembre, et ma fille en fait partie.

Elle a ajouté : « Cette fille merveilleuse, belle, joyeuse et incroyable est morte maintenant et je vais l’enterrer après-demain. Mon cœur est brisé, mais j’irai partout pour parler d’elle, pour elle et contre ce terrorisme.