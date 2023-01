La mère meurtrière de Logan Mwangi PERD sa tentative d’annuler la condamnation pour meurtre après qu’un garçon de 5 ans a été battu à mort puis jeté dans la rivière

La mère diabolique de LOGAN Mwangi a perdu une tentative d’annuler sa condamnation pour meurtre après que le jeune a été battu à mort.

L’enfant de cinq ans a été retrouvé avec des “blessures graves” comparables à une chute d’une grande hauteur ou à un accident de voiture “à grande vitesse” après avoir été jeté comme des “déchets à pointe volante” dans une rivière.

Sa mère Angharad Williamson, 30 ans, son beau-père John Cole, 40 ans, et Craig Mulligan, 14 ans, ont tous été emprisonnés pour le meurtre de Logan en juillet 2021.

Williamson a demandé à la Haute Cour l’autorisation de faire appel de sa condamnation après avoir maintenu son innocence.

Mais trois juges de la Haute Cour ont déclaré que la décision initiale de Mme la juge Jefford était “impeccable” et ont rejeté l’offre de Williamson.

Ses avocats ont fait valoir que le juge du procès avait « exclu à tort les preuves de mauvaise moralité » concernant Cole.

Ils ont dit que cela aurait « aidé le jury à décider qui a infligé les blessures qui ont causé la mort de Logan ».

Les preuves, qui ont été jugées irrecevables en raison de leur nature historique, comprenaient des allégations selon lesquelles Cole était raciste et avait des liens avec le Front national.

L’une des déclarations affirmait que le tueur aurait fait de la vie de Logan “l’enfer” car il était métis.

Si les jurés l’avaient su, cela aurait peut-être suggéré un “motif”, a déclaré l’avocat de Williamson, Peter Rouch KC.

Mais le Lord Chief Justice, Lord Burnett of Maldon, a déclaré: “Le cas de la requérante Cole et / ou Mulligan doit avoir porté les coups qui ont tué son fils et elle n’en savait rien car elle dormait à l’époque.

“Son récit était qu’elle ne s’était pas réveillée avant 5 heures du matin.

“Nous devons noter qu’il y avait des preuves convaincantes que cela n’était pas si particulièrement lié au mouvement des rideaux et des lumières dans la pièce qu’elle occupait et à l’utilisation de son téléphone pendant que Cole et Mulligan étaient hors de la maison.”

Logan a été assassiné chez lui le 31 juillet de l’année dernière avant que le trio dépravé n’élabore une “charade élaborée” pour dissimuler sa mort.

Cole et Mulligan ont été vus de manière effrayante sur CCTV transportant le corps sans vie du jeune jusqu’à la rivière aux petites heures du matin.

Le jeune de 3 pieds 5 pouces avait été pressé dans un fourre-tout Nike qui ne mesurait que 2 pieds 2 pouces de long.

Il a été retiré de la rivière Ogmore près de chez lui en pyjama dépareillé.

Tragic Logan a subi 56 blessures externes à la tête, au visage, au torse, aux bras et aux jambes suite à un “traumatisme contondant”.

L’horrible catalogue de blessures comprenait une épaule fracturée, des saignements importants au cuir chevelu et à l’arrière de la tête et un traumatisme cérébral important.

Logan avait été tellement battu que même sa langue était contusionnée, mais tragiquement, il était encore en vie pendant plusieurs heures angoissantes après que son foie et ses intestins aient été déchirés.

Au cours d’un procès déchirant, les jurés ont appris comment Logan avait subi des abus d’horreur avant sa mort.

Des témoins ont déclaré que Cole avait infligé des méthodes de torture horribles au jeune dès l’âge de trois ans seulement.

L’abus comprenait le forcer à faire des pompes jusqu’à ce qu’il soit en larmes et debout pendant de longues périodes.

Si ses bras frêles s’effondraient sous lui, Cole le ferait se remettre en position et redémarrerait le chronomètre.

Le membre du Front national de 6 pieds 4 pouces a qualifié le jeune “Coco Pop” et “déshumanisé” Logan en raison de son héritage métisse.

Cole, qui a déjà été condamné pour des délits tels que cambriolage, vol, intimidation de témoins, chantage, voies de fait et perversion du cours de la justice, a également infligé d’autres punitions brutales.

Le petit Logan a été obligé de rester debout dans les escaliers pendant 30 minutes à la fois et maman Williamson a utilisé une fois une cuillère à café chaude pour se brûler le cou.

Il a également subi des violences psychologiques et a été empêché de manger des plats à emporter pendant que sa famille se glissait dans KFC.

Un examen de la sauvegarde publié en novembre a révélé qu’il y avait plusieurs occasions manquées de sauver le jeune par diverses agences.

Il a conclu que Logan était décédé dans un meurtre “à huis clos” après avoir été retiré du registre de la protection de l’enfance.

L’examen a également révélé que les travailleurs sociaux étaient tellement absorbés par Williamson et Cole et leur relation à trois avec la mère de Mulligan qu’ils ont manqué ce qui arrivait à Logan.

