La mère indienne a eu le plus de réactions desi à l’article Gucci d’une valeur de 35 000 roupies

Même si nous aimons posséder des marques de luxe, convaincre vos parents desi du coût exceptionnellement élevé est une tâche très difficile en soi. Des marques comme Gucci, Dior, Prada ou Louis Vuitton font partie des grandes marques de mode de luxe avec des prix particulièrement élevés et sont principalement utilisées par les célébrités et l’élite. Plusieurs fois, ces produits somptueux font la une des journaux pour facturer des prix ridiculement élevés pour des produits de base, mais cette fois, la réaction d’une maman desi à une ceinture Gucci gagne Internet.

Une vidéo de conversation hilarante a fait surface sur les réseaux sociaux montrant la réaction inestimable d’une mère Bihari après avoir découvert le coût de la ceinture Gucci de sa fille. L’utilisateur d’Instagram Chabi Gupta a acheté le somptueux accessoire pour Rs 35 000 et sa mère a été choquée d’apprendre que cela coûtait si cher et a rejeté l’article de luxe en l’appelant une ceinture scolaire DPS (Delhi Public School). La réaction amusante fait le tour en ligne et l’histoire se rapporte à de nombreux ménages indiens.

Chabi a partagé les images sur la page Instagram. Dans la vidéo d’une minute enregistrée par Chabi, sa mère Anita voit la ceinture couchée dans sa boîte de couverture et la ramasse pour commencer à l’inspecter. La ceinture Gucci avait ses couleurs verte et rouge de marque avec le logo de la marque attaché juste au milieu. Elle a demandé à Chabi si elle l’avait achetée, ce à quoi Chabi a répondu positivement et sa mère l’a comparée à la ceinture de DPS en raison de la même palette de couleurs. On peut entendre Chabi rire derrière la caméra alors que sa mère la gronde pour avoir gaspillé de l’argent et ajoute qu’on pourrait acheter une ceinture similaire pour seulement 150 roupies.

Partagé le 13 juin, il a quitté Internet en deux alors que des centaines de personnes ont fait pleuvoir leurs réactions dans la section commentaires. Il a gagné plus d’un million de vues avec des internautes partageant comment la vidéo leur est liée. Plusieurs utilisateurs ont affirmé que leur mère aurait réagi de la même manière tandis qu’un autre a déclaré que personne ne peut battre les mères indiennes dans la torréfaction.

Quelle aurait été la réaction de ta mère à une ceinture aussi chère ?

