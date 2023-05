La mère et l’enfant d’Edmonton tués au couteau se souviennent des funérailles

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans une église mercredi pour dire au revoir avec émotion à une mère et à son enfant qui ont été poignardés à mort devant une école d’Edmonton plus tôt ce mois-ci.

Carolann Robillard, 35 ans, et Sara Miller, 11 ans, qui avait récemment commencé à utiliser le prénom Jayden, ont été tuées dans ce que la police a qualifié d’attaque aléatoire à l’extérieur de l’école Crawford Plains le 5 mai.

Ceux qui ont assisté aux funérailles à l’église Sacred Heart des Premiers Peuples, au nord-est du centre-ville d’Edmonton, ont enfilé des t-shirts avec une photo de la mère et de l’enfant. Les participants se sont embrassés avant le service.

La sœur de Robillard, Amanda Robillard, a déclaré que le violet était la couleur préférée de son frère. Elle a dit qu’un membre de la communauté a fait don d’épinglettes avec un ruban violet pour les funérailles en l’honneur de Robillard et Miller.

Avec un mélange de traditions autochtones et de pratiques catholiques, les cercueils de Robillard et Miller ont été transportés à l’intérieur de l’église alors que la salle résonnait de tambours et de chants cris, avec le parfum de la sauge persistant dans l’air.

Les membres de la famille ont identifié les victimes de l’attaque du vendredi après-midi devant une école primaire comme étant Carolann Robillard et Sara Miller, qui avaient commencé à utiliser le prénom Jayden. (Famille Robillard)

« Cela ne semble pas réel », a déclaré Amanda Robillard. « [Carolann] s’occupait de ses enfants. C’était une mère formidable. »

Robillard étudiait pour devenir aide-enseignante, a déclaré la sœur dans son éloge funèbre.

« Carolann restera dans les mémoires pour sa danse continue, son rire mortel de tante, ses grosses fossettes et sa belle vision de la vie », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que Miller avait un grand cœur et aimait tout le monde. « Il voulait devenir basketteur professionnel », a-t-elle déclaré.

« (Il avait besoin) que les autres se sentent acceptés. Il s’est assuré de chercher le nouveau concierge à l’école simplement pour lui dire : « Merci pour ce que vous faites. »‘

La sœur a déclaré que l’attaque aurait pu être évitée.

« Ils nous ont été enlevés et cela a déchiré notre famille », a-t-elle déclaré.

L’ASIRT enquête après qu’un suspect a été abattu par la police

La police a déclaré qu’un homme de 33 ans était le seul responsable des décès.

Il faisait face à des accusations d’agression pour avoir prétendument attaqué un homme sur un scooter, a indiqué la police, mais les accusations ont été suspendues deux jours avant l’attaque au couteau.

Les agents ont tiré sur l’homme lors d’une altercation avec lui peu après l’attaque à l’extérieur de l’école. Il est décédé à l’hôpital cinq jours plus tard. Depuis qu’il a été frappé d’incapacité à l’hôpital et qu’il est décédé plus tard, la police a déclaré qu’elle ne nommerait pas le meurtrier ni ne porterait d’accusation contre lui.

L’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT), le chien de garde de la police de la province, enquête sur la fusillade.

CBC News a appris que Muorater Arkangelo Mashar était le suspect.

Une combinaison de dossiers judiciaires et de libération conditionnelle examinés par CBC News révèle que Mashar avait une longue histoire d’accusations et de condamnations pour des attaques violentes remontant à près de 14 ans, avec des victimes en Alberta et au Manitoba. Il était entré et sorti de prison à de nombreuses reprises et avait été reconnu coupable d’avoir agressé à la fois des personnes de la communauté et un codétenu.

Le frère de Robillard a interrogé la sécurité de l’école où des membres de sa famille ont été tués.

« Nous ne savons pas combien de temps il est resté assis dans ce parc. Les écoles doivent changer en termes de sécurité », a déclaré George Robillard.

Les enquêteurs ont déclaré que la fille de huit ans de Carolann Robillard était rentrée de l’école avec Miller, mais qu’ils n’avaient pas pu entrer. Ils sont retournés à l’école pour rencontrer leur mère, où ils ont été attaqués. L’enfant de huit ans s’est échappé mais a été témoin des coups de couteau.

Robillard était une mère célibataire de trois enfants. Les enfants survivants sont maintenant élevés par sa sœur et sa mère.

Lors des funérailles mercredi, Katti Holmes, la meilleure amie de Robillard, l’a décrite comme la vie de la fête.

« Le jour où j’ai découvert sa (mort) était mon anniversaire », a déclaré Holmes à propos de son amie de huit ans. « Elle était censée être là.