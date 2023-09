La mère et le demi-frère de Danny Masterson lui rendent visite en prison – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Danny Mastersonla mère, Carole Mastersonet demi-frère Jordan Masterson lui a rendu visite en prison le même jour que Bijoux Phillips a demandé le divorce de l’acteur en disgrâce, 47 ans.

Carol et Jordan sont arrivés à la prison Twin Towers de Los Angeles le lundi 18 septembre, selon des photos publiées par Courrier quotidien. Ce jour-là, Bijou, 43 ans, a demandé une pension alimentaire à Danny en plus de la garde légale et physique complète de leur fille, Fianna Francis. Dans sa demande de divorce, la Faire naître l’espoir une ancienne a cité des « différences irréconciliables » comme raison de sa séparation avec Danny. Elle a indiqué la date de leur séparation comme « À déterminer » dans les documents.

« MS. Phillips a décidé de demander le divorce de son mari pendant cette période malheureuse. Sa priorité reste avec sa fille », a déclaré l’avocat de Bijou. Pierre Lauzon, a déclaré dans une déclaration à plusieurs médias ce jour-là. « Cette période a été incroyablement dure pour le mariage et la famille. M. Masterson a toujours été présent pour Mme Phillips pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Mme Phillips reconnaît que M. Masterson est un père merveilleux pour leur fille.

La décision de Bijou de divorcer du premier Ce spectacle des années 70 La star a été une surprise. Tout au long du procès de Danny, elle et les membres de sa famille lui ont manifesté leur soutien indéfectible. En plus de Jordan, les demi-frères et sœurs de Danny Alanna et Will Masterson et son frère biologique, Christophe Masterson, l’a soutenu au tribunal.

Bijou a été vue en train de pleurer dans la salle d’audience après que son mari, désormais séparé, ait été reconnu coupable en mai de deux chefs de viol. Il a récemment été condamné le 7 septembre à 30 ans de prison à perpétuité.

Le seul membre de la famille qui a gardé ses distances avec Danny est son ancien beau-père, Joe Réaiche. En parlant avec Nous chaque semainel’homme de 65 ans a affirmé que son ancien beau-fils « avait changé après avoir eu l’émission à succès [That ‘70s Show] en 1998. »

« Je compatis avec ce gamin, parce qu’il est marié. Il a un enfant », a déclaré Joe à la publication dans son interview. « OK, les gens ont fait des erreurs, mais il va être hors de [prison] quand il aura 72 ans, peut-être jamais. je ressens pour [Danny’s biological father] Peter, parce que c’est son fils. Pete a 75 ans. Si les choses se passent ainsi, il va mourir avant que son fils ne sorte, sa mère va mourir avant qu’il ne sorte. Les conséquences sont tout simplement catastrophiques.

Dans une interview séparée, Joe a affirmé que ses enfants, Jordan et Alanna – qu’il partage avec son ex-femme Carol – « se sont parjurés » dans les lettres qu’ils ont écrites au juge au nom de Danny.

« C’est des conneries », a déclaré Joe. La bête quotidienne le 10 septembre. «Ils donnent l’impression que je les ai quittés et que je les ai abandonnés et que Danny était le héros. … J’ai payé leur école d’été dans cette école de Scientologie coûteuse de l’Oregon, Delphi. C’était 5 000 $ chacun. Et je les ai emmenés partout. J’ai dormi sur des canapés pour que les enfants se sentent bien.