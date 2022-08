La mère est la troisième personne à mourir après l’explosion d’une maison du Missouri

WYATT, Missouri (AP) – Une jeune mère est le troisième membre de sa famille à mourir dans une explosion de gaz à son domicile du Missouri, ont annoncé vendredi les autorités.

Myranda Gale Golden, 22 ans, a été blessée lundi lorsque sa maison dans la ville de Wyatt, dans l’extrême sud du Missouri, a pris feu. Elle a été emmenée dans une unité de soins aux brûlés à Memphis, Tennessee, pour y être soignée. Wyatt se trouve à environ 280 kilomètres au nord-est de Memphis.

Le bureau du shérif du comté de Mississippi dans le Missouri a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait été informé vendredi qu’elle était décédée.

Elle était la mère d’un enfant de 3 ans décédé jeudi et son autre significatif, Corey Coleman, est décédé immédiatement après l’explosion.

Deux des plus jeunes frères et sœurs de la jeune fille ont également été blessés et restent hospitalisés dans un état stable, ainsi que cinq autres parents.

Le capitaine du shérif Barry Morgan a déclaré que la source de l’explosion a été réduite à deux appareils alimentés au propane – une cuisinière et un chauffe-eau. Il a dit que c’était un accident et que le jeu déloyal a été exclu.

The Associated Press