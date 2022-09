La mère en deuil de Tallaght tient une photo lors d’une veillée en tant que famille dans un plaidoyer déchirant pour se souvenir de trois enfants “pour toujours jeunes”

LA mère au cœur brisé de trois enfants retrouvés morts chez eux a été soutenue par sa famille alors qu’elle assistait courageusement à une veillée à Tallaght ce soir.

Margaret “Twink” Cash McDonagh, 40 ans, s’est rendue dans son église locale pour un service de prière à la mémoire des jumeaux Christy et Chelsea Cawley, huit ans, et de leur sœur Lisa Cash, 18 ans.

Maman dévastée Margaret arrivant pour le service

La communauté dévastée a montré un énorme soutien à la famille Crédit : Garrett White – Commandé par The Sun Dublin

Fleurs et bougies laissées après une veillée devant la maison familiale Crédit : PA : Association de la presse

Des membres de la famille dévastés et des habitants se sont réunis lors d’une veillée ce soir pour se souvenir des frères et sœurs.

La mère en deuil Margaret “Twink” Cash McDonagh a été soutenue par sa famille à son arrivée à la veillée. La maman au cœur brisé portait du noir et portait une photo encadrée.

Elle a sangloté alors qu’elle était aidée par deux membres de la famille et ils se sont rendus au premier rang aux côtés d’autres parents et proches quelques instants après le début du service.

Le père Bill O’Shaughnessy a dit aux voisins et amis qui étaient présents : « Ce soir, c’est à peu près une simple et douce prière pour se souvenir de trois beaux jeunes, Chelsea, Christy et Lisa, et pour prier les uns pour les autres dans les moments lourds et sombres qui ont frappé cette communauté et vraiment juste pour être là les uns pour les autres.

L’ecclésiastique, ainsi que d’autres habitants de la région, ont ensuite réconforté une Margaret émue alors qu’elle était aidée par l’église.

La famille a lancé un appel déchirant aux gens pour qu’ils se souviennent des enfants “toujours jeunes, toujours aimés”.

Les trois frères et sœurs seront inhumés ensemble après des funérailles communes ce vendredi.

Le service aura lieu à 10h à l’église St Aidan, Brookfield.

Dans un avis sur RIP.ie, Lisa, Christy et Chelsea ont été rappelés comme “des fils et des filles bien-aimés et chéris” ainsi que “des frères et des sœurs très aimés”.

L’avis disait: “Tragiquement, à la maison; fils et filles bien-aimés et chéris de Margaret et feu Andy Cash et Billy Cawley et frère et sœurs très aimés de Margaret et Mikey.

“Lisa, Chelsea et Christy seront aimés pour toujours et manqueront beaucoup à leur famille au cœur brisé, les grands-parents Martin McDonagh, Martin et Mag, les tantes, les oncles, les cousins, le beau-frère Michael, le neveu Baby David, la famille élargie et tous leurs nombreux copains.”

“LES ANGES DE TALLAGHT”

Nan Cawley, une parente des enfants, a écrit un poème poignant à la mémoire des trois frères et sœurs, qu’elle a décrits comme « les anges de Tallaght ».

Le poème disait : « J’espère que lorsque vous êtes arrivé au paradis, toutes les étoiles brillaient de mille feux, et il n’y avait plus d’obscurité, juste la paix et la lumière éternelle…

“Je parie que vous avez tous marché main dans la main, Par la porte ouverte des Cieux, Dans les bras des anges, Qui vous tiendront à jamais plus près…

“Vous dormirez côte à côte, Sur le plus doux des nuages, Avec un oreiller d’étoiles, Sous vos petites têtes…

“Lisa surveillera, Pendant que Christy et Chelsea jouent, Dans le magnifique jardin du paradis, Avec les autres anges chaque jour…

‘VEILLE SUR LEUR MAMAN’

“Une belle grande soeur bienveillante, Elle ne les laissera pas seuls, Séchant leurs larmes, Quand ceux qui restent à la maison leur manquent..

“Ils veilleront sur leur maman, Et tous ceux qu’ils aiment, Envoyant des câlins et des bisous à Angel, De leur nouvelle maison au-dessus…

“Trois jeunes vies écourtées, Avec tant à donner, Ne pensons pas à la façon dont ils sont morts, Juste à la façon dont ils ont vécu…

“Heureux et souriants, Avec de beaux petits coeurs, Dans tant de vies, Ils ont joué un grand rôle…

“Reposez en paix les anges de Tallaght, dans le jardin de Dieu au-dessus, Lisa, Christy et Chelsea, toujours jeunes … toujours aimés.”

Nan a raconté comment Margaret “a vécu pour ses enfants”, en disant : “Les pires 48 heures de notre vie.

FAMILLE CŒUR BRISÉ

«La plus belle famille, ils ne méritaient pas ça.

«Elle (Margaret) vivait pour ses enfants Lisa et ses jumeaux.

“Les cœurs complètement brisés.”

Un autre parent, Mag Cash, a également parlé du chagrin de sa famille suite à la perte de ses cousins ​​et a dévoilé le chagrin de maman Margaret.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui a été l’un des jours les plus difficiles pour regarder Twink et sa famille. Ô Dieu ne peut pas croire cela.

“Je n’ai pas de mots pour toi Minet. Mes cœurs se sont brisés à l’usage. S’il vous plait, Dieu leur donne la force. RIP mes 3 beaux cousins.

Une collecte de fonds a été lancée pour aider la famille des victimes de la tragédie de Tallaght.

L’appel gofundme en ligne a fracassé 30 000 € ce soir malgré un départ avec un objectif de 5 000 €.

Tragic Lisa, 18 ans, fête son anniversaire