La mère d’Urvashi Rautela publie une photo de l’hôpital traitant Rishabh Pant, les internautes disent “kya besharam parivaar hai”

Le joueur de cricket indien Rishabh Pant a eu un grave accident de voiture le 30 décembre lorsque sa voiture est entrée en collision avec une cloison à grande vitesse près de Roorkee. Le mercredi 4 janvier, le gardien de guichet-batteur a été transporté par avion à l’hôpital et à l’institut de recherche médicale Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai depuis l’hôpital Max de Dehradun.

Le jeudi 5 janvier, l’actrice Urvashi a consulté ses histoires Instagram et a partagé une photo du même hôpital où Pant a été transféré et a été brutalement critiquée pour son comportement de “traque”. Et le dimanche 8 janvier, la mère de l’actrice, Meera Rautela, a partagé une photo du même hôpital et l’a sous-titrée : “Tout va bien, ne vous inquiétez pas bêta” et a tagué sa fille.





Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et ont critiqué l’actrice et sa mère. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Kya besharam parivaar hai. Aise kisi ki duvidha ko bhi apne publicity ke liye use karke jeene se acha hai kaheen road pe bheek maangke jeena. Kuch toh sharam karo, beti ko koi akal nahi hai, maa toh usse bhi badi bewakoof hai. Beti ko aise banake khud bhi publicité paane ki ye koshish bahut nirlaj, besharam aur ghinoni hai. Poore parivaar pe thook raha hai duniya phir bhi sharam nahi hai (Quelle famille éhontée. Il vaut mieux mendier sur les routes et vivre plutôt que d’utiliser les problèmes de quelqu’un pour votre propre publicité. Ayez honte, la fille n’a aucune connaissance, la mère est encore plus stupide. Cette tentative de faire de la publicité pour la fille en posant comme ça est très effrontée, sans vergogne et dégoûtante . Le monde crache sur toute la famille, pourtant il n’y a pas de honte).

Un autre commentaire disait : “Aunty ye galat baat hai, kisi ke dard ka mazak na banao, agar aap aisi hongi toh apki beti kya seekhegi aapse. Thoda sharam kariye ! (Aunty c’est faux, ne te moque pas de la douleur de quelqu’un, si vous êtes comme ça alors qu’est-ce que votre fille va apprendre de vous. Ayez honte !).”

