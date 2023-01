La mère d’Urvashi Rautela partage une photo de l’hôpital où Rishabh Pant est en convalescence et dit à sa fille que tout va bien ; les internautes disent, ‘poora family paagal hai’

Maintenant, cela devient bizarre jour après jour. Après l’accident presque mortel de Rishabh Pant, Urvashi Rautela a publié des messages indirects liés aux joueurs de cricket et a été massivement critiqué pour la même chose. Et maintenant, la mère d’Urvashi, Meera Rautela, a également posté la photo de l’hôpital d’Ambani où Rishabh Pant est admis et la légende se lit comme suit : “Tout va bien, ne vous inquiétez pas bêta”, en identifiant sa fille Urvashi. Et ce message a reçu beaucoup de réactions négatives et les internautes traquent mal la mère et la fille pour ce message désagréable. Nous nous demandons comment la famille de Rishabh Pant va réagir à cela. Ces photos d’Urvashi et de sa mère font que les fans de Rishabh Pant se demandent si quelque chose se prépare entre le couple

Les internautes font une fouille hilarante à ce poste et deviennent extrêmement méchants avec leurs commentaires. Nous nous demandons si ce message était délibéré pour attirer l’attention, eh bien, il semble que oui. Un utilisateur a dit : « Hôpital salut chli joa milne madame kyu logo ko gumrah kr rhi ho jakr dekh aao jab pyr krti ho to… ». Un autre utilisateur a commenté, “Famille Pagal hai kya iska”. Un autre utilisateur a commenté “Damad ji thik hojayenge ne t’inquiète pas”. Urvashi et sa mère étaient préparées à cela.

Le jour de l’accident de Rishabh Pant, Urvashi Rautela a partagé sa photo et a sous-titré la prière et les internautes ont estimé qu’elle faisait indirectement allusion à Rishabh Pant. Se demande-t-on si le mystère entre Urvashi et Rishabh sera un jour résolu ? Il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles Rishabh Pant et Urvashi étaient en couple, cependant, ils n’en ont jamais officiellement parlé. mais ces allusions subtiles d’Urvashi montrent qu’elle est amoureuse du joueur de cricket vedette.