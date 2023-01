La mère d’Urvashi Rautela, Meera Rautela, demande aux fans de prier pour Rishabh Pant, les internautes disent “asli ID se aao Urvashi”

Le joueur de cricket Rishabh Pant a subi un horrible accident de voiture, et la nouvelle a envoyé une onde de choc dans le pays. Plusieurs amateurs de cricket ont prié pour le bien-être de la santé de Pant, et cela comprenait même la mère d’Urvashi Rautela, Meera Rautela.

Au milieu des différences entre Urvashi et Rishabh, Meera a partagé son inquiétude concernant la santé des jeunes talents. Elle a posté une photo de Rishabh sur son Instagram et a écrit : “Réseaux sociaux ki afwaah ek taraf aur aap ka suwasth ho ke niveau international pe Uttrakhand ka naam roshan karna dursi tarf. Sidhbali Baba aap par vishesh krupa kare. Aap sabhi log bhi prathna kare.”

Voici le poste







Dès que Meera a partagé le message, plusieurs internautes et fans de Rishabh ont applaudi les intentions de Sr Rautela. Une utilisatrice a souligné que sa fille attaquait Rishabh sur les réseaux sociaux et a écrit : “Il n’y a pas que les gens des réseaux sociaux… Urvashi elle-même qui publie des trucs comme ça qui donne du matériel aux gens à peu près… tous cette.” Un autre utilisateur a écrit: “Kaash ye humanité apki beti me bhi hoti.” “C’est vrai mam….. Kuch to log kahenge logo ka kaam kehna”, a écrit un internaute. Un autre internaute a écrit, “beau geste”. Alors que plusieurs autres utilisateurs se moquaient d’Urvashi Rautela et écrivaient : “asli ID se aao Urvashi”.

Selon le dernier rapport, le jeune homme de 25 ans se porte bien et a été transféré dans une suite privée en raison de problèmes d’infection. Le directeur de Delhi and District Cricket Association (DDCA) s’est entretenu avec ANI et a confirmé le développement lundi. “Par crainte d’infection, nous avons dit à sa famille et à l’administration de l’hôpital de le transférer dans une suite privée. Il va mieux et se rétablira bientôt”, a déclaré Sharma.

Le 30 décembre, le gaucher se rendait de Delhi à Roorkee pour surprendre sa mère, mais aux petites heures du vendredi, sa voiture est entrée en collision avec un séparateur et a pris feu. Pant a en quelque sorte brisé la vitre de la fenêtre et a trouvé son chemin hors de la voiture et a été aidé à se rendre à l’hôpital par un chauffeur et un conducteur du bus Haryana Roadways.