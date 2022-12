La mère d'Urfi Javed, Zakiya Sultana, se fait brutalement troller pour sa bobine Insta, les internautes disent "beti ko sambhalo..."

Aujourd’hui, Urfi Javed n’est pas simplement un nom, mais elle-même une sensation sur les réseaux sociaux. Ses tenues étranges et son attitude désinvolte l’ont rendue assez célèbre, et maintenant elle a inspiré ses sœurs et sa mère. Urofi alias la mère d’Urfi, Zakiya Sultana, et sa sœur Dolly Javed collaborent pour une bobine Insta, qui a stupéfié Internet.

Dans la vidéo, Zakiya et Dolly montrent leur côté glamour, et la maman d’Urfi vous impressionnera avec son look transformé. Dolly a partagé la vidéo avec juste un cœur emoji.

Voici la vidéo







Dès que Dolly a partagé la vidéo, les internautes ont commencé à la dénigrer ainsi qu’à Zakiya. Un utilisateur a écrit : « Urfi ko sambhal lo ». Un autre utilisateur a écrit: “Elle ressemble à l’héroïne de ram tri Ganga maili ki.” L’un des utilisateurs a écrit : “Marne ka time aaya hai aur yeh sab mat kro”. Un internaute a ajouté : “Bahan ji apni beti urfi ko samjhya karo thoda itte gande kapde chhote chhote kapde pahan ke ghumti h public pe”. Un autre internaute a ajouté : “Pahchan lo sablog. Yehi he wo.”

Cependant, il y a des gens qui ont pris position contre la pêche à la traîne et ont soutenu Zakiya et Dolly. Un utilisateur de médias sociaux, “ya mirchi lag rahi hai tum logo ko tumhare sunege urfi et uski maman kyu sunegi bhai tum log kya usko khana khila rahe ho c’est sa vie son choix arey bhai bhen tum log Muslim ho to tum jaise kdpde phena hai pheno par arrête de faire cette vie absurde uski hai unki maman ko problème nai hai toh tum kyu aapna faltu bat usko suna rahe ho vraiment merdé.” Un autre internaute a ajouté : “Certains des commentaires sont tellement dégoûtants !! Vous devriez aller chercher une vie !!! Jésus-Christ vous suce les ennemis !! Vivez et laissez les gens vivre !!! Qu’est-ce qui ne va pas avec vous ?”

Sur le front du travail, Urfi est actuellement vu dans Spilitsvilla X4. Auparavant, Urfi avait gagné en popularité avec Bigg Boss OTT.