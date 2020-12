La mère de la fillette de huit ans qui aurait été enlevée après un voyage à McDonald’s avec sa « baby-sitter » a raconté aujourd’hui son « immense soulagement » d’avoir été retrouvée saine et sauve.

Le jeune a disparu pendant près de 24 heures après avoir été emmené par une amie de la famille Annmarie Lawton et un homme connu sous le nom d’Adam à McDonald’s. L’alarme a été déclenchée lorsqu’ils ne sont pas revenus.

La police les a arrêtés tous les deux ce matin alors qu’ils faisaient des emplettes avec la fille dans le centre de Bristol.

Ils avaient emmené la petite fille dans un McDonald’s près de leur domicile dans le quartier de Bedminster de la ville hier à 15 heures, mais on prétend qu’ils n’ont pas réussi à la ramener à sa mère dans une heure comme cela avait été arrangé.

Un ami de la famille a déclaré à MailOnline: « La mère de la fille était absolument malade d’inquiétude toute la nuit dernière, c’est le pire cauchemar de tous les parents.

« Elle a traversé l’enfer au cours des dernières 24 heures, sans savoir où était sa fille, toute la famille l’a fait.

Un Lawton sanglotant devant un centre commercial ce matin est arrêté par la police. Adam a également été détenu

L’homme, qui s’appellerait Adam, a également été arrêté et a été repéré lors d’une discussion avec des agents.

Lawton et Adam devant un centre commercial ce matin sont arrêtés et emmenés par la police

On pense maintenant que la fille est avec des policiers – bien que la police refuse de confirmer si les suspects ont été arrêtés ou non

« Je lui ai parlé aujourd’hui après qu’on lui ait dit qu’elle avait été retrouvée saine et sauve. Elle a dit que c’était un énorme soulagement. Je suis tellement heureux pour eux qu’ils la ramènent à temps pour Noël.

Une amie de Lawton a déclaré qu’elle était la baby-sitter de la fille et qu’elle s’occupait régulièrement de la fille.

Cela vient après que Lawton et Adam aient été arrêtés à la suite d’une chasse à l’homme désespérée de 16 heures.

Une chronologie de « l’enlèvement » de la fille Mercredi 16 décembre, 9h39: Annmarie Lawton publie une vidéo en direct sur Facebook depuis sa maison avec la fille, les deux parlant de la cuisson d’un gâteau au chocolat. Un homme, que l’on pense être Adam, peut être vu à l’arrière-plan. 15h: La police dit que Lawton et Adam ont visité la maison de la fille à Bedminster, Bristol à 15 heures pour l’emmener chez McDonald’s. Cela suggère que l’enfant de huit ans est rentré chez lui après la précédente vidéo Facebook avec Lawton. 16h: Lawton devrait ramener la fille à la maison. Ils ne le font pas. 19h: Les parents de la fille signalent sa disparition. Jeudi 17 décembre, 6h: La police lance un appel urgent, décrivant la jeune fille comme ayant été enlevée par Lawton et Adam. 9h: Lawton et Adam sont arrêtés par la police devant un centre commercial de Bristol, portant ce qui semble être un sac de jouets. La fille est sur les lieux et est maintenant avec des officiers.

La fille a été emmenée chez McDonald’s par le couple, à Bedminster, Bristol vers 15 heures hier.

Lawton, 29 ans, est venu chercher la fille à la maison avec Adam et ils devaient rentrer dans l’heure.

Mais le couple n’aurait pas réussi à le faire, la mère de l’enfant signalant sa disparition à la police à 19 heures.

Après une fouille effrénée avec des agents traitant la disparition comme un enlèvement, des images montrent un Lawton et Adam en sanglotant emmenés par la police devant un centre commercial animé de Bristol juste après 9 heures ce matin.

Des agents ont été vus en train de parler aux deux hommes, qui portaient un sac en plastique Sainsbury’s contenant ce qui ressemblait à des jouets pour enfants et un parapluie rose, avant de les mettre à l’arrière d’une voiture de patrouille.

Les spectateurs ont déclaré que la jeune fille était avec Lawton et Adam et a été emmenée en lieu sûr pendant que les suspects étaient appréhendés. On dit maintenant que la fille est avec des officiers.

Un témoin a déclaré: « Ils faisaient apparemment du shopping un jeudi matin. »

Un membre du public a appelé des agents après avoir repéré l’homme et la femme, ainsi que la fille, à l’intérieur du centre commercial Broadmead de Bristol juste après 9 heures du matin aujourd’hui.

Le couple semblait « se disputer » et l’écolière semblait indemne et en bonne santé, selon des sources.

Auparavant, la police avait diffusé des images de vidéosurveillance prises depuis East Street, à Bedminster, montrant la jeune fille et les deux adultes se tenant près d’un volet métallique couvert de graffitis en train de manger la nourriture achetée chez McDonald’s.

Quelques heures avant le dépôt d’un rapport de personne disparue, Lawton est allé en direct sur Facebook, se filmant elle-même et la fille dans une maison pendant qu’elle chantait «Ce n’est pas juste mais c’est correct» de Whitney Houston avec un homme supposé être Adam assis derrière eux sur un canapé.

Les deux vidéos en direct sur Facebook ont ​​suscité des dizaines de commentaires d’utilisateurs demandant que la fille soit rendue à sa mère.

Il a fallu quelques minutes à la police pour arriver après que la jeune fille a été repérée par un membre du public ce matin.

Un homme, qui a assisté à la mise en garde à vue du couple, a déclaré: « Si je comprends bien, ils ont d’abord été repérés par un membre du public à Broadmead, puis ils se sont rendus aux galeries, et c’est dans les galeries que la police a trouvé les avec la fille.

« Donc, si je comprends bien, elle a été mise en sécurité par la police. Ils ont été trouvés dans les galeries juste pour faire du shopping.

« Quelqu’un qui les a vus a dit qu’ils avaient l’air de se disputer et que la petite fille était avec eux.

‘Ils ont dit qu’elle avait l’air bien [the girl] quand elle était avec eux. Elle a été emmenée en toute sécurité par la police.

« L’homme a été descendu Union Street et la femme a été placée à l’arrière d’une voiture de police.

«Elle parlait à la police. Ils ont tous les deux été assez bruyants avec la police. Je ne sais pas ce qu’ils disaient cependant.

«La police est arrivée en quelques minutes. C’était très impressionnant.

«La meilleure nouvelle est que la petite fille est en sécurité.

Un porte-parole a déclaré: « La police a localisé la fillette de huit ans en sécurité et bien à Bristol ce matin à la suite d’un appel pour la retrouver.

«Un homme et une femme ont été arrêtés. Les agents aimeraient remercier tous ceux qui nous ont contactés ou qui ont partagé l’appel.

Dans le Facebook Live publié quelques heures avant l’enlèvement, Lawton dit à la jeune fille de demander aux téléspectateurs des œufs.

Elle demande combien ils en ont besoin, auxquels la fille lève trois doigts avant que Lawton ne l’emmène dans la cuisine pour montrer aux téléspectateurs « leur gâteau ».

Annmarie Lawton, 29 ans, a visité la maison de la fille avec Adam et l’a emmenée chez McDonald’s à Sheen Road, Bedminster, Bristol. Sur la photo, ils sont tous les trois apparemment après avoir visité McDonald’s

Quelques heures avant que la fille ne soit portée disparue, Lawton est allé vivre sur Facebook, se filmant elle-même et la fille dans une maison pendant qu’elle chantait « It’s Not Right but It’s Okay » de Whitney Houston avec un homme supposé être Adam assis derrière eux sur un canapé.

Un homme, qui a assisté à la mise en garde à vue du couple, a déclaré: « Si je comprends bien, ils ont d’abord été repérés par un membre du public à Broadmead, puis ils se sont rendus aux galeries, et c’est dans les galeries que la police a trouvé eux avec la fille

La police a déclaré: « Un homme et une femme ont été arrêtés. Les agents tiennent à remercier tous ceux qui nous ont contactés ou qui ont partagé l’appel.

Lawton (à gauche) est un ami de la famille, mais l’homme, apparemment nommé Adam (à droite), est inconnu de la famille de la fille

Lawton a lancé un autre live Facebook quelques instants plus tard avec la fille dans la salle de bain, disant aux téléspectateurs: « Ma fille a fait mon maquillage. Baby-sitting, elle s’occupe de moi ».

On peut voir la fille se laver le visage dans la salle de bain alors que Lawton lui demande quel âge elle a.

La fille répond «huit» et le couple glousse alors que Lawton l’interroge sur leurs dates d’anniversaire et discute de la préparation du gâteau au chocolat.

Des amis et des habitants ont répondu à la vidéo en demandant à Lawton de ramener la fille à la maison.

L’un a écrit: «Faites ce qu’il faut et ramenez-la à la maison.

Une seconde a déclaré: « Vous avez l’air de vraiment vous soucier d’elle, alors faites ce qu’il faut et ramenez-la chez elle chez sa maman où elle appartient. »

Un troisième a ajouté: «Cette pauvre fille doit rentrer chez elle. Elle a l’air si confuse.