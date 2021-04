LA MÈRE d’un adolescent tué dans un accident de vélo dit qu’elle a trouvé du réconfort après avoir vu un « orbe » fantomatique qu’elle croit être son fils dans le garage familial.

Le fils de Nicola White, Rhys Wardle, 16 ans, est décédé le 21 mars après avoir perdu le contrôle de sa moto dans les bois près de Lazenby, Middlesborough.

Rhys Wardle avec sa maman, Nicola White Crédit: Gazette du soir

L’orbe blanc et fantomatique (encerclé) flottait autour de l’endroit où Rhys avait l’habitude de garder son vélo Crédit: Gazette du soir

Rhys, un boxeur talentueux, est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire James Cook de Middlesborough.

Cinq jours après la mort de son fils, Nicola, 39 ans, a reçu une notification sur son téléphone d’une caméra de vidéosurveillance dans le garage où Rhys a passé une grande partie de son temps, disant qu’elle avait détecté des mouvements.

Quand elle a vérifié la caméra, Nicola, maman de quatre enfants, a dit qu’elle avait vu une forte rafale de lumière – un « orbe » – se déplacer à l’intérieur de son garage.

L’incident s’est produit le jour même où Nicola a accepté que Rhys soit transféré de la morgue de l’hôpital aux directeurs funéraires locaux.

Elle a dit: «J’étais couchée dans mon lit; il était environ 6h20 du matin. Je recevais des notifications sur mon téléphone indiquant la détection de mouvement dans le garage, j’en ai reçu plusieurs.

«Ma première pensée était que j’espère qu’il n’y a personne dans le garage qui essaie de voler la moto de son frère aîné ou celle de son jeune frère parce que ce serait du sel frottant dans la plaie.

Le conseiller en hypothèques a décrit Rhys comme «drôle» et «déterminée», et dit qu’elle pense que c’est son fils qui «traîne» à l’intérieur.

Elle a dit: « Je crois que c’était Rhys.

« Cette boule d’énergie se déplaçait dans mon garage. Il retournait au même endroit où son vélo était garé dans le garage. C’est comme s’il cherchait son vélo. On ne nous a pas encore rendu son vélo. .

« Rhys était constamment dans le garage. Il entretenait toujours son vélo. Il y passait beaucoup de temps et c’est en quelque sorte un point de rencontre pour beaucoup de leurs amis. Ils se rencontraient ici un dimanche et y allaient et venaient. Le garage. »

L’orbe flottant est apparu cinq jours après la mort de Rhys dans un accident de vélo Crédit: Gazette du soir

Maman Nicola a d’abord pensé que le mouvement sur sa vidéosurveillance était un cambriolage Crédit: Gazette du soir