La mère d’une adolescente conteste l’Iran, dit qu’elle est morte de coups à la tête

Nika Shakarami est devenue la dernière icône des manifestations, considérée comme la plus grave menace pour les élites dirigeantes iraniennes depuis des années. Les tentatives des autorités ces derniers jours de dépeindre la mort de l’adolescent comme un accident pourraient indiquer que l’incident pourrait alimenter davantage la colère contre le gouvernement.

Les jeunes femmes ont souvent mené les manifestations, arrachant et agitant avec défi leur foulard alors qu’elles appelaient au renversement du gouvernement.

Les manifestations se sont rapidement propagées aux communautés à travers l’Iran et ont été confrontées à une répression sévère du gouvernement, notamment des passages à tabac, des arrestations et des meurtres de manifestants, ainsi que des perturbations d’Internet.

Les groupes de défense des droits de l’homme estiment que des dizaines de manifestants ont été tués au cours des trois dernières semaines. Jeudi, le groupe basé à Londres Amnesty International a publié ses conclusions sur ce qui semble être l’incident le plus meurtrier à ce jour – dans la ville de Zahedan le 30 septembre.

Le rapport indique que les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 66 personnes, dont des enfants, et en ont blessé des centaines, après avoir tiré à balles réelles sur des manifestants, des passants et des fidèles lors d’une violente répression ce jour-là. Les autorités iraniennes ont affirmé que les violences de Zahedan impliquaient des séparatistes anonymes. Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées depuis lors dans la région, selon le rapport.