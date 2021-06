La mère d’un suspect accusée de falsification de preuves

ST. AUGUSTINE, Floride – La mère d’un adolescent de Floride accusé d’avoir tué un camarade de classe de 13 ans, Tristyn Bailey, a été accusée de falsification de preuves samedi matin, selon un communiqué du bureau du procureur de l’État.

Crystal Lane Smith, 35 ans, la mère d’Aiden Fucci, 14 ans, a été incarcérée à la prison du comté de St. Johns pour crime au troisième degré.

Selon le mandat d’arrêt pour crime, la vidéosurveillance du domicile de Smith la montre en train de récupérer une paire de jeans dans la chambre de Fucci qui aurait porté le 9 mai, la nuit où Bailey a été tué.

Après que Fucci ait volontairement quitté la résidence de Durbin Crossing avec des adjoints, Smith a récupéré « ce qui semblait être une paire de jeans, emmenant le jean dans la salle de bain adjacente et semblait frotter le jean dans le lavabo de la salle de bain », selon le mandat.

La vidéo montrait ensuite Smith emportant le jean dans sa chambre principale « pendant un certain temps », a indiqué le mandat.

La police a déclaré avoir observé un témoin dans la vidéo vers 1 h 05 qui semblait avoir une discussion avec l’accusé. Smith « a récupéré le jean dans la chambre principale et le témoin et l’accusé peuvent être vus inspecter le jean plusieurs fois » avant que Smith ne les ramène dans la chambre de Fucci à 1h28 du matin, selon le rapport.

Le lendemain du meurtre de Bailey, Fucci a été placé avec ses parents dans une pièce enregistrée au bureau du shérif du comté de St. Johns. Smith a demandé à Fucci s’il était sûr qu’il n’y avait rien sur ses vêtements de la veille, selon le mandat. « Donc je pense que la raison pour laquelle? » demanda Fucci. Le mandat indiquait que Smith « pourrait être observé en train de donner [Fucci] un regard interrogateur et murmura « Sang ».

La police a identifié et contacté le témoin le 12 mai et les détectives « ont mené une interview subreptice enregistrée sur bande audio au cours de laquelle le témoin a informé l’accusé de trouver une paire de jeans humides dans [Fucci’s] panier de chambre. L’accusé a demandé au témoin si elle avait vu quelque chose sur le jean et a déclaré qu’elle avait lavé le jean.

La police a localisé le jean dans la chambre de Fucci lors d’un mandat de perquisition. Le jean et le drain du lavabo de la salle de bain ont été testés positifs pour la présence de sang, indique l’affidavit.

Le procureur de l’État RJ Larizza a déclaré : « La falsification des preuves est une falsification de la justice et ne peut être excusée ou tolérée.

Le corps de Bailey a été retrouvé près d’un bassin de rétention au bout du cul-de-sac sur Saddlestone Drive avec « des blessures importantes à la tête et d’autres traumatismes » causés par des coups de couteau, selon un rapport du bureau du médecin légiste du comté de St. Johns.

Fucci a été inculpé en tant qu’adulte de meurtre au premier degré, accusé d’avoir poignardé son camarade de classe de 13 ans à 114 reprises.

Parce que Fucci a été accusé en tant qu’adulte, The St. Augustine Record, qui fait partie du réseau USA TODAY, le nomme même s’il est mineur.