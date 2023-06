La mère d’un survivant de la fusillade à Buffalo fait face à un ancien espoir de maire lors des primaires locales de New York

L’une est presque devenue la première femme maire de Buffalo. L’autre a été mise en évidence après que son fils ait survécu à une fusillade raciste.

Les démocrates India Walton et Zeneta Everhart se considèrent comme des alliés politiques, mais ils s’affrontent dans une course pour un siège au conseil commun de Buffalo, l’un des nombreux bureaux du gouvernement local en jeu dans les élections primaires qui se tiennent mardi à New York.

Les deux femmes noires rivalisent pour représenter une partie de la ville de Rust Belt qui se remet encore de l’attaque d’un suprématiste blanc qui a tué 10 personnes dans un supermarché de quartier il y a un peu plus d’un an. Cette fusillade de masse a été suivie d’un blizzard punitif en décembre qui a tué 47 personnes dans la ville et sa banlieue, avec un nombre disproportionné de victimes provenant des quartiers noirs de Buffalo.

Walton, 41 ans, tente de faire un retour après une défaite en montagnes russes dans la course à la mairie de la ville en 2021. Dans ce concours, elle a stupéfié l’establishment politique en remportant une victoire bouleversée sur le titulaire de longue date, Byron Brown, dans une primaire où elle a couru loin à sa gauche en tant que socialiste démocrate.

En l’absence de républicain sur le bulletin de vote, Walton a brièvement ressemblé à un vainqueur sûr aux élections générales également, mais Brown est revenu en tant que candidat écrit et a gagné avec le soutien des démocrates centristes, du monde des affaires de Buffalo et des républicains qui ont déclaré Walton, un ancienne infirmière et organisatrice du travail, était trop libérale.

Alors que Walton reste un outsider politique à Buffalo, Everhart, un ancien producteur de télévision, avait tranquillement construit une carrière politique plus conventionnelle en tant qu’assistante d’un sénateur d’État lorsque la tragédie l’a propulsée sous les projecteurs.

Son fils, Zaïre Goodman, était l’une des 13 personnes abattues au Tops Friendly Market de Buffalo le 14 mai 2022. Goodman, qui travaillait à temps partiel au supermarché, a été touché au cou mais a survécu.

Des semaines plus tard, Everhart a témoigné devant le Congrès, disant aux membres que des éclats d’obus resteront dans le corps de son fils pour le reste de sa vie. Elle a continué à parler publiquement au cours des mois qui ont suivi du racisme et de la violence armée aux États-Unis

Everhart, 42 ans, a déclaré lundi qu’elle se serait probablement présentée pour le siège, représentant le district Masten de Buffalo, même si l’attaque n’avait jamais eu lieu, mais que cela avait influencé sa décision.

« Une partie de moi voulant courir pour Masten consiste à le payer en avant à cause de l’amour qui a été montré à mon fils », a déclaré Everhart lors d’un entretien téléphonique. « Les gens déposent encore des cadeaux, laissant des choses à ma porte pour le Zaïre. Et cela, pour moi, signifie que je dois redonner à ma communauté.

Le supermarché ciblé par un suprémaciste blanc de 18 ans se trouve désormais juste à l’extérieur du quartier que les deux femmes se présentent pour représenter.

Walton n’a pas pu être joint pour une entrevue lundi. Dans des entretiens et pendant la campagne électorale, les deux candidats ont souligné leurs différentes approches de la gouvernance, Walton soulignant qu’elle est prête à combattre un établissement politique qui, selon elle, n’en a pas fait assez, et Everhart citant ses capacités en tant que bâtisseur de coalition.

Everhart a été approuvé par le Parti démocrate du comté tandis que Walton a été approuvé par le Parti des familles travailleuses de gauche.

Les deux femmes se connaissent depuis des années et se respectent mutuellement.

« Nous ne sommes pas des adversaires, dans mon livre », a déclaré Everhart.

Les primaires tenues dans tout l’État mardi sélectionneront les candidats du parti pour une variété de bureaux locaux, y compris certains législateurs de comté, superviseurs municipaux, procureurs de district, maires et membres du conseil municipal de New York.

Il n’y a pas de bureaux à l’échelle de l’État sur le bulletin de vote en 2023.

Michael Hill, l’Associated Press