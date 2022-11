La mère d’un nouveau-né aurait été assassinée par «l’infirmière tueuse» Lucy Letby a entendu les «cris horribles» du bébé

MANCHESTER, Angleterre – La mère d’un nouveau-né qui aurait été assassiné par Lucy Letby a raconté comment elle a entendu ses cris “horribles” et vu du sang autour de sa bouche lorsqu’elle est entrée et l’a trouvé seul avec l’infirmière.

La femme, qui ne peut pas être nommée pour des raisons juridiques, a déclaré à un jury qu’elle avait été “effrayée” après avoir vu son fils de cinq jours parce qu’elle “savait que quelque chose n’allait pas du tout”.

Letby, 32 ans, qui est jugé au Royaume-Uni, est accusé d’avoir assassiné sept bébés et d’avoir tenté d’en assassiner 10 autres dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester au cours d’une tuerie d’un an entre 2015 et 2016.

Le jury avait précédemment appris comment la mère était passée alors que Letby était en train de tuer l’un de ses fils jumeaux – connu sous le nom de Child E – en lui injectant de l’air.

Letby aurait tenté de tuer son frère – Child F – le lendemain en injectant de l’insuline dans un sac de nutrition.

L’INFIRMIÈRE PRINCIPALE A EU DES «NUITS SANS SOMMEIL» APRÈS DES INCIDENTS IMPLIQUANT LE TUEUR DE BÉBÉ ALLÉGUÉ LUCY LETBY, DIT AU JURY

Donnant un témoignage en larmes, la mère a déclaré qu’elle s’était rendue à l’unité néonatale pour donner du lait à ses jumeaux, qui étaient tous deux en couveuse côte à côte dans la même pièce.

Elle a déclaré: “Je pouvais entendre mon fils pleurer, et ce n’était comme rien de ce que j’avais entendu auparavant.

“Je me suis dirigé vers son incubateur pour voir qu’il avait du sang qui sortait de sa bouche. Je paniquais parce que j’avais l’impression qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. C’était un son qui n’aurait pas dû provenir d’un tout petit bébé. Je ne peux pas l’expliquer. quel était le son”, a-t-elle poursuivi. “C’était horrible. Plus comme un cri qu’un cri. Je pouvais l’entendre dans le petit couloir.”

La mère a dit qu’elle était allée réconforter son enfant, “mais ça n’avait pas marché” et il avait continué à pleurer jusqu’à ce qu’elle parte 10 minutes plus tard.

Elle avait demandé à Letby ce qui n’allait pas avec son fils, et l’infirmière lui avait dit que le saignement avait été causé par un tube d’alimentation qui lui frottait la gorge, a appris le tribunal.

La mère a dit qu’elle acceptait l’explication mais qu’elle était toujours inquiète, bien qu’elle soit ensuite retournée dans le service postnatal selon les instructions de Letby.

L’INFIRMIÈRE NÉONATALE LUCY LETBY AURAIT ASSASSINÉ UN BÉBÉ PRÉMATURÉ EN FORÇANT DE L’AIR DANS L’ESTOMAC, DIT AU JURY

“Elle était en autorité et savait mieux que moi, et je lui faisais entièrement confiance”, a-t-elle déclaré.

Mais à son retour, elle a téléphoné à son mari parce qu’elle “savait que quelque chose n’allait pas du tout” et qu’elle était “effrayée”.

L’état de l’enfant E s’est détérioré et la mère est ensuite retournée au service de néonatologie et a trouvé des médecins essayant de le réanimer.

Elle a dit que la mort de son fils l’avait laissée “brisée” et qu’elle n’avait pas pu le baigner par la suite, alors Letby l’avait fait à la place.

Letby avait placé l’enfant E dans une robe blanche, et la mère a dit qu’elle se souvenait “avoir été reconnaissante parce que nous n’avions pas de vêtements pour lui parce qu’il était si petit”.

La mère a déclaré que Letby lui avait donné plus tard une photo qu’elle avait prise montrant Baby F étreignant un ours en peluche qui avait appartenu à son frère décédé.

“Elle m’a présenté une photo. Elle a dit:” J’ai cette photo. Il s’est retourné et a étreint [his] ours. J’ai pensé que c’était tellement incroyable, alors j’ai pris une photo pour vous.'”

TUEUR ALLÉGUÉ PROCÈS D’INFIRMIÈRE NÉONATALE AU ROYAUME-UNI : LA MÈRE DES JUMEAUX A PLAIDÉ POUR LA VIE DE L’ENFANT : “NE LAISSEZ PAS MON BÉBÉ MOURIR”

Plus tôt, la mère a déclaré au tribunal qu’elle pensait que ses jumeaux allaient bien tous les deux après être nés prématurés par césarienne.

“Je pensais qu’ils étaient en bon état pour leur gestation”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle avait eu plus tard l’impression du personnel que les deux étaient “assez bien pour voyager” et pouvaient être transférées dans un hôpital plus proche de chez elle.

“J’étais encore sensible, endolori et fragile [from the birth]”, a-t-elle poursuivi, “Mais j’étais absolument aux anges parce que les garçons étaient parfaits.”

Elle a été contre-interrogée par Ben Myers, défendant Letby, qui a déclaré qu’il “n’était pas d’accord” avec la version des événements de la mère.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a dit que Letby n’était pas seul avec Baby F lorsque la mère est entrée, mais qu’il était accompagné d’un médecin.

Et il s’est demandé si le liquide autour de sa bouche était du sang ou réellement aspiré – une matière qui avait été extraite du corps du bébé par aspiration.

Le procès se poursuit mardi.