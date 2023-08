La mère d’un marin de la marine américaine l’a encouragé à transmettre des détails militaires à la Chine, selon le procureur

SAN DIEGO (AP) – La mère d’un marin de la marine américaine chargé de fournir des informations militaires sensibles à la Chine l’a encouragé à coopérer avec un officier du renseignement chinois, disant à son fils que cela pourrait l’aider un jour à trouver un emploi au sein du gouvernement chinois, a déclaré l’accusation. Mardi.

Le procureur adjoint américain Fred Sheppard a porté l’accusation lors d’une audience devant un tribunal fédéral à San Diego en exhortant le juge à ne pas libérer Jinchao Wei, qui a été arrêté la semaine dernière pour une accusation d’espionnage rarement utilisée.

Les procureurs n’ont pas nommé la femme devant le tribunal. En conséquence, l’Associated Press n’a pas pu essayer de la trouver ni de trouver des personnes susceptibles de commenter en son nom.

Wei est l’un des deux marins basés en Californie accusés d’avoir fourni des informations militaires sensibles à la Chine, y compris des détails sur des exercices de guerre, des opérations navales et du matériel technique critique. Les procureurs n’ont pas précisé si les deux hommes avaient été courtisés ou payés par le même officier du renseignement chinois dans le cadre d’un stratagème plus vaste.

Le ministère de la Justice a accusé Wei, 22 ans, en vertu d’une loi sur l’espionnage qui érige en crime le fait de recueillir ou de fournir des informations pour aider un gouvernement étranger.

Les deux marins ont plaidé non coupables.

Les procureurs ont déclaré que Wei, qui est né en Chine, avait été approché pour la première fois par un officier du renseignement chinois en février 2022 alors qu’il postulait pour devenir citoyen américain naturalisé, et avait admis à l’officier qu’il savait que l’arrangement pourrait affecter sa candidature. Même ainsi, les procureurs disent qu’il a fourni à l’officier des informations détaillées sur les systèmes d’armes et les avions à bord de l’Essex et d’autres navires d’assaut amphibies qui agissent comme de petits porte-avions.

En plaidant contre sa libération, Sheppard a déclaré mardi au tribunal que lorsque Wei est rentré chez lui pour Noël pour voir sa mère, qui vit dans le Wisconsin, elle était au courant de l’arrangement de son fils. Elle l’a également encouragé à continuer d’aider l’officier du renseignement chinois, car cela pourrait lui permettre de trouver un jour un emploi au sein du parti communiste chinois après son départ de la marine américaine, a déclaré Sheppard.

L’AP a demandé à l’avocat de la défense de Wei, Jason Conforti, dans un e-mail s’il pouvait parler au nom de la mère de Wei et fournir une réponse aux allégations de l’accusation. L’AP a également demandé s’il pouvait lui fournir ses coordonnées. L’avocat n’a pas immédiatement répondu au courriel.

Sheppard a déclaré au tribunal que l’officier du renseignement avait dit à Wei que lui et le gouvernement chinois étaient disposés à l’emmener lui et sa mère en Chine pour les rencontrer en personne, et que Wei avait recherché en ligne des vols vers la Chine ce printemps.

Sheppard a déclaré que l’officier avait également dit à Wei d’acheter un ordinateur et un téléphone pour transmettre l’information, et que si Wei fournissait un reçu, le gouvernement chinois lui rembourserait les dépenses.

Conforti a déclaré au tribunal que Wei n’est pas un danger pour la communauté et n’a plus accès à aucune information militaire.

Sheppard a rétorqué que les actions de Wei mettaient en danger des milliers de marins en révélant des informations sensibles sur les navires de la Marine.

Le juge a décidé de le maintenir en détention fédérale sans caution.

L’acte d’accusation allègue que Wei a inclus jusqu’à 50 manuels contenant des données techniques et mécaniques sur les navires de la Marine ainsi que des détails sur le nombre et la formation des Marines lors d’un exercice à venir.

Sheppard a déclaré que Wei avait gagné entre 10 000 et 15 000 dollars l’année dernière grâce à cet arrangement. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.

Le ministère de la Justice a également accusé le marin Wenheng Zhao, 26 ans, basé à la base navale du comté de Ventura, au nord de Los Angeles, d’avoir conspiré pour percevoir près de 15 000 dollars de pots-de-vin d’un officier du renseignement chinois en échange d’informations, de photos et de vidéos impliquant des exercices, des opérations et des opérations de la Marine. installations entre août 2021 et au moins ce mois de mai.

Les informations comprenaient des plans pour un exercice militaire américain à grande échelle dans la région indo-pacifique, qui détaillait l’emplacement et le calendrier des mouvements des forces navales.

Julie Watson, l’Associated Press