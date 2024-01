La mère d’un Israélien tué qualifie les vidéos du Hamas de “guerre psychologique”

il y a 3 heures

Iris Haim a déclaré à BBC News que les récentes vidéos d’otages qui semblaient morts avaient pour but de monter les Israéliens contre leur gouvernement pour « essayer de nous affaiblir ».

Une vidéo diffusée par le Hamas le 15 janvier semble montrer les corps de deux otages, Yossi Sharabi et Itay Svirsky.

Yotam, le propre fils de Mme Haim, a été tué avec deux autres captifs israéliens, Alon Shamriz et Samer Talalka, le 15 décembre. Tous trois ont été capturés par des hommes armés du Hamas lors de l’attaque du groupe contre Israël le 7 octobre, qui a tué environ 1 300 personnes, pour la plupart des civils.

Depuis lors, plus de 24 000 habitants de Gaza – pour la plupart des femmes et des enfants – ont été tués dans les bombardements israéliens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Israël affirme que plus de 9 000 des personnes tuées étaient des combattants du Hamas.