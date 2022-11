La mère d’un homme qui a abattu sa sœur après avoir appris à utiliser une arme à feu sur YouTube supplie le juge de le libérer de prison

LA mère d’un homme qui a abattu sa sœur dans un accident tragique a supplié un juge de laisser son fils sortir de prison.

Derek Boyd, 28 ans, a déclaré à Gardaí qu’en tuant sa sœur de 34 ans par une décharge accidentelle d’un pistolet semi-automatique chargé en mars dernier, il a commis “un péché impardonnable” pour lequel il paiera le reste de sa vie.

Teresa Boyd, mère de Sandra Boyd et de Derek Boyd, quitte aujourd’hui le tribunal pénal du circuit de Dublin Crédit : Collins Photo Agency

Derek Boyd 27 ans, qui a tiré sur Sandra Boyd 36 ans à Collins Place à Finglas East, Dublin

Sandra Boyd qui a été abattue à Finglas, Dublin

Boyd a plaidé coupable le mois dernier pour l’homicide involontaire de sa sœur, Sandra Boyd, à son domicile de Collins Place, Finglas, Dublin, le 19 mars de cette année. Il a également admis la possession illégale d’un pistolet semi-automatique et de munitions.

Un grand nombre de membres de la famille Boyd, dont sa mère Teresa Boyd, étaient présents au tribunal lors d’une audience de détermination de la peine au tribunal pénal du circuit de Dublin lundi après-midi.

Le tribunal a appris que la famille s’était réunie dans la nuit pour célébrer l’anniversaire de Mme Boyd et qu’à un moment donné, une autre sœur partait et que l’accusé la raccompagnait à la porte d’entrée.

Boyd a dit à gardaí qu’il s’était armé d’une arme à feu quelques semaines auparavant à cause des menaces qui lui avaient été proférées, ainsi qu’à sa famille, par un personnage de “gangland” après que Boyd soit allé voir cet homme pour lui demander pourquoi son neveu adolescent avait été battu.

Il a dit que la nuit de l’accident, il avait encore peur de ces menaces et tenait secrètement l’arme dans sa poche lorsqu’il a sorti sa sœur.

Il avait armé le pistolet pour l’armer et lorsqu’il rentra à l’intérieur il le sortit alors que personne ne le surveillait pour le désarmer.

Il a dit qu’il tirait la glissière vers l’arrière pour éjecter la balle dans la chambre lorsque son doigt a glissé et que l’arme a tiré. Boyd a décrit une énorme détonation et sa sœur est tombée au sol.

Il s’est laissé tomber à ses côtés et a commencé à dire « s’il vous plaît, aidez-la, je suis désolé ».

Il a entendu quelqu’un dire: “Elle va aller bien, cours juste” et il est parti, disant plus tard à gardaí qu’il avait honte et désolé de l’avoir laissée comme ça.

Lorsque gardaí est arrivé, la victime était toujours en vie et on leur a dit qu’un homme armé était entré dans la maison et lui avait tiré dessus et s’était enfui.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a été déclarée morte, la balle ayant pénétré dans sa poitrine et endommagé son cœur provoquant une hémorragie interne massive.

Un avocat de Boyd a contacté Gardaí le lendemain pour lui dire qu’il se trouvait dans un service psychiatrique et qu’il fournirait une déclaration à sa sortie. Trois jours plus tard, il a été libéré et arrêté, se présentant à la gardaí comme “totalement inconsolable”.

Il a dit à Gardaí qu’il aimait sa sœur et qu’il ne ferait jamais intentionnellement quoi que ce soit pour la blesser. Il a dit qu’il voulait être puni.

INCONSOLABLE

Il a dit qu’il ne pouvait pas dire de qui il avait obtenu l’arme car cela mettrait sa famille en danger.

En lisant son propre rapport d’impact sur la victime, Mme Boyd a déclaré à la juge Pauline Codd que sa fille était une fille et une sœur merveilleuses et qu’elle disait toujours à ses frères et sœurs à quel point elle les aimait.

Elle a dit que la victime avait cinq enfants auxquels elle consacre maintenant le reste de sa vie.

Elle a déclaré que la fusillade mortelle avait brisé leur famille et laissé son fils “brisé au-delà de toute comparaison”.

« Il revivra ce cauchemar pour le reste de sa vie. Il aura du mal à vivre sa vie. J’aimerais pouvoir remonter le temps et avoir tous mes enfants avec moi.

“Je vous supplie de bien vouloir m’aider à reconstruire ma vie et ma famille, à faire preuve de miséricorde et à renvoyer mon fils à la maison afin que nous puissions commencer à pleurer en famille, à nous entraider et à nous soutenir mutuellement.

“LAISSEZ-LE RENTRER À LA MAISON”

« S’il vous plaît, n’emmenez pas mon fils. C’est un homme bon qui a fait une erreur qui paiera pour le reste de sa vie. Qu’il rentre à la maison auprès de sa mère et de ses enfants.”

Elle a dit que le tragique accident l’avait laissée brisée et qu’elle avait dû enterrer sa fille tout en “essayant de sauver mon fils”.

Après que sa mère ait fini de faire sa déclaration, Boyd, qui est en détention depuis son arrestation, a été autorisé à quitter brièvement le quai et à embrasser sa mère.

La sœur de l’accusé, Melissa Clarke, a déclaré au tribunal que personne ne pouvait punir son frère autant qu’il se punissait lui-même.

Elle a dit: “Nous n’avons pas pu sauver notre sœur, alors nous demandons aujourd’hui, s’il vous plaît, aidez-nous à sauver notre frère.”

À divers moments de l’audience émouvante de 80 minutes, l’accusé, sa mère et les membres de la famille pleuraient et à un moment donné, un parent s’est rendu sur le quai et a passé des mouchoirs à l’accusé.

‘DES MENACES’

Le sergent-détective Damien Mangan a déclaré à Pieter Le Vert BL, poursuivant, l’accusé a déclaré à gardaí qu’en novembre 2021, il s’était impliqué de suite avec un personnage de «crime de gang» à la suite de l’agression du neveu adolescent de Boyd.

Cette personne âgée est devenue agressive et des coups ont été échangés et quelque temps après, des associés de cet homme ont commencé à menacer les proches de l’accusé, a déclaré Boyd à gardaí.

Boyd a quitté la maison familiale en raison du danger pour sa famille et a vécu dans un logement pour sans-abri pendant un certain temps.

Il a entendu dire que des hommes étaient toujours à sa recherche et a décidé de se procurer une arme à feu et est allé sur YouTube pour apprendre à la charger et à la décharger.

Le tribunal a appris que Boyd était revenu dans la maison familiale alors qu’il croyait que la menace avait disparu, mais trois jours avant l’accident, des coups de feu ont été tirés sur les maisons voisines.

Le Dt Sgt Mangan a déclaré qu’il s’agissait d’un cas d’identification erronée et que l’on pensait que la maison de la famille Boyd était la cible visée.

Michael Bowman SC, en défense, a déclaré qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel et il a demandé au juge Codd d’utiliser le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour réunir son client avec sa famille.

La juge Pauline Codd a déclaré qu’elle avait besoin de temps pour lire les différents rapports et déclarations. Elle a ajourné la finalisation au 16 décembre.