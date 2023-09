Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo La mère d’un jeune gymnaste noir au centre d’une querelle contre le racisme en Irlande a qualifié les excuses de l’instance dirigeante du sport de « presque inutiles ». Lundi, Gymnastics Ireland a déclaré qu’elle était « profondément désolée » pour « le bouleversement causé » après que la jeune fille ait été sautée lors d’une cérémonie de remise de médailles à Dublin en mars 2022. Une vidéo de l’incident, la montrant souriant avec impatience avant d’être passée avec désinvolture par le juge, est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Cela a attiré l’attention de la championne olympique américaine Simone Biles, qui a posté en ligne : « Il n’y a de place pour le racisme dans aucun sport, ni dans aucun sport ! » Dans une interview avec nouvelles de la BBCla mère de la jeune fille a déclaré que l’organisme sportif ne s’était excusé que 18 mois après l’événement « parce que le monde le voulait ». Elle a déclaré : « Il est douloureux d’énoncer une évidence : ma fille était la seule enfant noire à participer à cette compétition, elle s’est bien démarquée, il n’y avait aucune excuse pour ce qui s’est passé. « Elle s’est sentie très bouleversée par ce qui s’est passé. » Les parents de la jeune fille affirment que des préjugés raciaux ont été impliqués lorsque leur fille a été exclue lors de la cérémonie de remise des médailles (Photo : BBC) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Parlant des excuses, la femme, qui a refusé d’être nommée par crainte que sa famille ne soit victime d’abus racistes, a déclaré à la chaîne de télévision : » Aucune empathie n’a été démontrée, j’ai l’impression que ce n’est pas vrai. « Plus : Tendances

«Cela fait 18 mois et il semble qu’ils aient subi des pressions pour me présenter des excuses. « J’ai pleuré pendant si longtemps, puis des millions de personnes ont pleuré avec moi avant que je puisse obtenir ça. » Il est apparu que le juge qui avait éliminé la jeune fille lors de la cérémonie de l’événement Gymstart, organisé au National Indoor Arena de la capitale irlandaise, avait écrit un e-mail d’excuses à la famille peu de temps après. La légende américaine de la gymnastique, Simone Biles, faisait partie de ceux qui ont offert leur soutien et leurs encouragements à la jeune fille après que la vidéo ait refait surface (Photo : Ezra Shaw/Getty Images) L’e-mail, indiquant que l’incident était une véritable erreur et que le juge est revenu en courant pour remettre une médaille à l’enfant après qu’elle ait réalisé ce qu’elle avait fait, a été transmis à Gymnastics Ireland afin qu’ils puissent l’envoyer à la famille. Cependant, la mère a déclaré qu’elle ne l’avait jamais reçu. Des excuses écrites d’une seule ligne de la part de la responsable, qui n’est plus membre de l’organisation après avoir choisi de ne pas renouveler son adhésion, sont arrivées environ un an après l’événement. Dans un commentaire à la BBC, Gymnastics Ireland a déclaré qu’il avait fallu « beaucoup trop de temps pour présenter des excuses à la famille ». Il ajoute : « Les retards sont dus à diverses raisons, notamment une erreur humaine, des menaces de poursuites judiciaires, l’intervention de tiers et notre propre compréhension selon laquelle il s’agissait d’une plainte des parents contre le fonctionnaire. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source