Une femme dont le fils de sept ans a été kidnappé par son père et emmené en Arabie saoudite a déclaré que les avocats du pays avaient trop peur de s’impliquer dans son affaire, alors qu’elle se prépare pour une réunion avec le ministère des Affaires étrangères cette semaine.

Ranem Elkhalidi a juré de continuer à se battre pour le retour en toute sécurité de son fils né dans le Cheshire, Ibrahim, qui a été retiré de son école primaire il y a six mois par son ex-mari, Hamzah Faraj, un ressortissant saoudien, en violation d’une ordonnance du tribunal.

Elkhalidi craint maintenant de ne plus jamais revoir son fils, qui est né au Royaume-Uni et ne parle que l’anglais, car il n’y a pas de traité d’extradition en place entre les deux pays et elle n’a pas été en mesure de trouver un avocat saoudien qui prendra son cas.

Elle a dit : « Je suis tellement stressée. Je prends des antidépresseurs juste pour continuer. Quand je ne les prends pas, je m’effondre et je pleure. Je me souviens de quelque chose à propos d’Ibra et je me mets à pleurer. Je me demande s’il va bien ou s’il est malade.

« Parfois, je sens qu’il est malade et je commence à me demander si les gens lui crient dessus, ou s’il est contrarié de ne pas avoir ses amis, s’il apprend à l’école. »

Ibrahim était l’un des cinq enfants qui ont été enlevés au Royaume-Uni et emmenés en Arabie saoudite par un parent l’année dernière, selon les chiffres du consulat récupérés par la Commons Library.

Elkhalidi a vu son fils pour la dernière fois le 11 novembre, lorsqu’elle l’a déposé à son école primaire de Frodsham, dans le Cheshire. Il devait passer le week-end avec son père, qui avait partagé des arrangements pour les enfants après la séparation du couple.

Cependant, le lundi suivant, l’école d’Ibrahim a appelé pour dire qu’il ne s’était pas présenté et qu’ils n’avaient pas pu entrer en contact avec Faraj.

Elkhalidi a appelé la police et on a découvert que Faraj avait volé avec Ibrahim de l’aéroport de Manchester à la ville portuaire saoudienne de Djeddah samedi.

Seulement neuf jours plus tôt, Elkhalidi avait obtenu une ordonnance du tribunal de la famille de Liverpool pour empêcher Faraj de faire sortir Ibrahim du Royaume-Uni. Elle avait dit qu’elle craignait que cela se produise en raison du tempérament de Faraj et a déclaré que c’était une tendance parmi les familles saoudiennes.

Les autorités pensaient que Faraj ne serait pas en mesure de faire sortir Ibrahim du Royaume-Uni parce que sa mère avait son passeport, mais Faraj a réussi à obtenir un document de voyage auprès de l’ambassade saoudienne.

Avant son enlèvement, Elkhalidi avait demandé à l’ambassade saoudienne de ne pas délivrer de passeport à Ibrahim, mais cette demande a été ignorée.

D’autres ordonnances judiciaires ont été ignorées et il n’y a eu aucune communication entre Faraj et les autorités britanniques depuis qu’il a pris la fuite.

Depuis son arrivée au Royaume-Uni depuis la Palestine en tant que réfugié, Elkhalidi a fait sa vie au Royaume-Uni et doit passer le test de citoyenneté.

Cependant, un changement dans les règles avant la naissance d’Ibrahim a signifié que, bien qu’il soit né au Royaume-Uni et n’ait jamais vécu que dans le nord-ouest de l’Angleterre, il n’est pas un citoyen britannique et donc inéligible à l’assistance consulaire de l’étranger, Bureau du Commonwealth et du développement (FCDO).

Mike Amesbury, député travailliste de Weaver Vale, a déclaré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Elkhalidi à récupérer son fils.

Il sera à la réunion avec Elkhalidi et trois responsables du FCDO en charge de la politique de l’enfance mardi et espère que le Royaume-Uni « essaiera d’utiliser une certaine influence grâce à notre relation historique et à la relation existante qui est assez forte avec l’Arabie saoudite pour exercer une certaine influence sur les responsables du gouvernement saoudien ».

Ibrahim Faraj est né dans le Cheshire et ne parle que l’anglais.

Il a déclaré : « Avons-nous une voie légale dans les cas d’enlèvement vers l’Arabie saoudite ? Ce n’est pas le cas, mais nous avons des voies diplomatiques et des relations et des liens solides. »

Il a ajouté qu’il espérait que la pression médiatique inciterait Faraj à « faire ce qu’il faut pour son fils et la mère de son fils ».

En janvier, Lord Ahmad, le ministre du Moyen-Orient, a écrit à Amesbury en réponse à une question de savoir s’il y avait autre chose qui pouvait être fait dans le cas d’Ibrahim.

Dans une lettre vue par le Guardian, Ahmad a reconnu que c’était une « période pénible » pour Elkhalidi mais a déclaré que, comme l’Arabie saoudite n’était pas partie à la convention de La Haye, il n’y avait aucun moyen d’imposer le retour d’Ibrahim.

Il a conseillé à Elkhalidi de prendre un avocat saoudien, mais elle a déclaré que cela s’était avéré difficile.

Elle a déclaré: «Chaque fois que j’en trouve un, ils me demandent si je suis britannique. Et parce que je ne le suis pas, ils ont dit qu’ils s’en fichaient. Ils ont trop peur pour s’impliquer dans ce genre d’affaire. Un avocat a dit qu’il facturerait 350 £ de l’heure et que nous ne pouvions pas nous le permettre.

Elle a ajouté: « Parfois, je rêve de lui. Nous sommes dehors ensemble, mais je ne peux pas le serrer dans mes bras. Je pense à son joli visage. Et il me manque juste. Je pense à où il est, et je ne peux pas le voir, et je me réveille en pleurant.

Elkhalidi a déclaré qu’Ibrahim avait une feuille de contrôle près de son lit où il pouvait gagner des points pour un bon comportement. Il économisait pour un jouet Hot Wheels. Le document est toujours près de son lit.

Elle espère qu’un message pourra éventuellement parvenir à son fils. « Je veux juste le tenir. Je veux juste lui faire savoir que je l’aime tellement. Je vais continuer à me battre pour le ramener à la maison », a-t-elle déclaré.