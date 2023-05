La mère d’un garçon de Virginie qui a tiré sur un enseignant prend ses responsabilités

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) – Quatre mois après qu’un garçon de 6 ans de Virginie a tiré et blessé son professeur alors qu’elle enseignait, un avocat de la mère du garçon a déclaré qu’il n’était toujours pas clair comment le garçon avait obtenu l’arme.

La police a déclaré que Deja Taylor avait légalement acheté l’arme utilisée lors de la fusillade du 6 janvier et l’avocat de Taylor, James Ellenson, a déclaré qu’elle croyait que son arme était fixée sur une étagère de placard haute avec un verrou à gâchette. Dans une interview « Good Morning America » ​​d’ABC diffusée mercredi, Ellenson a déclaré que personne ne savait comment il l’avait obtenu.

« Des gens lui en ont parlé, mais je ne sais pas si un adulte sait exactement comment il a obtenu l’arme », a déclaré Ellenson.

Taylor a déclaré que son fils souffrait de TDAH et que, bien que le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité puisse affecter légèrement les autres, elle a décrit son fils comme « hors du mur », affirmant qu’il « ne reste jamais assis ».

Ellenson a déclaré que le garçon était sous un plan de soins qui comprenait un membre de la famille qui l’accompagnait en classe tous les jours. La semaine du tournage était la première où un parent n’était pas en classe avec lui. Le changement a été apporté parce que le garçon avait commencé à prendre des médicaments et atteignait ses objectifs académiques, a déclaré Taylor.

Taylor a été accusé le mois dernier de négligence criminelle et de stockage imprudent d’une arme à feu. Une date de procès du 15 août a été fixée. Ellenson a déclaré que Taylor souhaitait parvenir à un accord de plaidoyer avec les procureurs.

L’accusation de négligence criminelle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. L’accusation de délit de stockage imprudent d’une arme à feu est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. Le garçon ne sera pas poursuivi.

Taylor a déclaré qu’elle se sentait responsable de la fusillade et s’est excusée auprès de l’enseignante, Abigail Zwerner, 25 ans.

« C’est mon fils, donc je suis, en tant que parent, évidemment disposé à assumer la responsabilité de lui parce qu’il ne peut pas assumer sa responsabilité », a déclaré Taylor. «Je voudrais vraiment m’excuser… elle a été blessée. Nous formions en fait une sorte de relation avec moi devant être en classe. Et c’est vraiment une personne brillante.

Zwerner a reçu une balle dans la main et la poitrine alors qu’elle était assise à une table de lecture dans sa classe de première année à Richneck Elementary. Elle a passé près de deux semaines à l’hôpital, a subi quatre interventions chirurgicales et a déclaré plus tard à NBC qu’elle « ne pouvait parfois pas se lever du lit ».

Zwerner a déposé une plainte de 40 millions de dollars qui accuse les responsables de l’école de négligence grave et d’avoir ignoré plusieurs avertissements le jour de la fusillade. Les avocats de Zwerner disent que les responsables de l’école savaient que le garçon « avait des antécédents de violence aléatoire » à l’école et à la maison, y compris un épisode l’année précédente où il avait « étranglé et étouffé » son professeur de maternelle. Le garçon a été envoyé dans une autre école, mais a autorisé son retour en première année cette année scolaire, indique le procès de Zwerner.

Le conseil scolaire de Newport News soutient que ses blessures relèvent de la loi sur les accidents du travail de l’État et ne peuvent être traitées par le biais de sa poursuite. Le conseil a repoussé les affirmations de Zwerner selon lesquelles l’enfant n’aurait pas dû rester dans sa classe, affirmant qu’il était en train d’être évalué et traité pour un éventuel TDAH – qui provoque l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. Même s’il s’était avéré qu’il avait besoin de services supplémentaires, les lois étatiques et fédérales se seraient appliquées « dans le but de garder ces enfants en classe avec leurs pairs lorsque cela est possible ».

The Associated Press