La mère d’un enfant de 6 ans qui a tiré sur un enseignant plaide coupable d’avoir consommé de la marijuana avec une arme à feu

La mère d’un garçon de 6 ans qui a tiré sur son professeur en Virginie a plaidé coupable lundi devant un tribunal fédéral d’avoir consommé de la marijuana alors qu’elle était en possession d’une arme à feu, ce qui est illégal en vertu de la loi américaine.

C’est un crime en vertu de la loi fédérale qui fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à mesure que de plus en plus d’États légalisent la drogue. Deja Taylor est accusée d’avoir menti au sujet de sa consommation de marijuana sur un formulaire lorsqu’elle a acheté l’arme, que son fils a ensuite utilisée pour tirer sur Abby Zwerner dans sa classe à Newport News. L’enseignant de première année a été grièvement blessé et a subi de multiples interventions chirurgicales.

Les avocats de Taylor ont convenu d’un accord de plaidoyer négocié avec les procureurs qui prévoit une peine de 18 mois à 24 mois de prison. La condamnation est prévue pour le 18 octobre.

L’avocat Gene Rossi a décrit la fusillade comme « une tempête parfaite aux conséquences horribles ».

« Une enseignante courageuse a failli perdre la vie », a déclaré Rossi.

« Le rôle de Miss Taylor dans cette tragédie est un accident complet et une erreur complète. Elle assume l’entière responsabilité des actions de son fils et se sentira coupable pour le reste de sa vie », a-t-il déclaré.

L’affaire fédérale contre Taylor est distincte des accusations auxquelles elle fait face au niveau de l’État: crime de négligence envers un enfant et stockage imprudent d’une arme à feu. Un procès pour ces chefs d’accusation est prévu pour août.

Les deux cas font partie des répercussions qui ont suivi la fusillade de janvier, qui a secoué la ville de Newport News près de la côte atlantique.

Les accusations fédérales contre Taylor, 25 ans, semblent relativement rares. Et l’affaire survient à un moment où la marijuana est légale dans de nombreux États américains, dont la Virginie.

La marijuana est toujours une substance contrôlée par la loi américaine et est strictement réglementée par les autorités fédérales. Les documents judiciaires ne détaillent pas exactement comment les enquêteurs fédéraux ont construit leur dossier contre Taylor, qui a fait l’objet d’un examen minutieux après la fusillade.

Les autorités fédérales allèguent que Taylor savait « qu’elle était une utilisatrice illégale » de marijuana lorsqu’elle a acheté l’arme à feu l’année dernière et a nié son utilisation sur le formulaire, selon des documents judiciaires.

La loi fédérale interdit généralement aux personnes de posséder des armes à feu si elles ont été reconnues coupables d’un crime, ont été internées dans un établissement psychiatrique ou sont un utilisateur illégal d’une substance contrôlée, entre autres.

Ces dernières années, il y a eu un débat sur l’utilisation des ressources pour poursuivre agressivement les personnes qui donnent de fausses informations sur les formulaires de vérification des antécédents.

En 2018, un rapport du Government Accountability Office des États-Unis a révélé que les autorités poursuivaient « un petit pourcentage d’individus » qui falsifient des informations sur un formulaire et se voient refuser un achat.

La race de ceux qui sont poursuivis est une autre préoccupation, a déclaré Karen O’Keefe, directrice des politiques de l’État pour le groupe pro-légalisation Marijuana Policy Project.

Au cours de l’exercice 2021, 56% des quelque 7 500 personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la loi étaient noires, a déclaré O’Keefe, citant des statistiques de la United States Sentencing Commission. Elle n’a pas eu de ventilation pour les condamnations liées à la consommation de marijuana ou d’autres drogues.

« Environ 18% des Américains ont admis avoir consommé du cannabis au cours de la dernière année et environ 40% possédaient des armes à feu », a ajouté O’Keefe. « Et il y a donc un énorme bassin de personnes qui enfreignent vraisemblablement cette loi tous les jours et risquent jusqu’à 15 ans de prison si elles se font prendre. »

Plus tôt cette année, les juges fédéraux de l’Oklahoma et du Texas ont jugé inconstitutionnelle l’interdiction faite aux consommateurs de cannabis de posséder et d’acheter des armes à feu. Bien que ces décisions ne soient contraignantes que dans certaines parties de ces deux États, certains républicains au Congrès ont introduit une législation pour supprimer l’interdiction.

Dans leurs décisions, les deux juges cités ont cité une décision de la Cour suprême des États-Unis de 2022 qui a modifié le test que les tribunaux utilisent depuis longtemps pour évaluer les contestations des restrictions relatives aux armes à feu. La Cour suprême a déclaré que pour déterminer si une mesure de contrôle des armes à feu viole le deuxième amendement, les tribunaux devraient examiner si la restriction est conforme à la «tradition historique de réglementation des armes à feu» du pays.

Le représentant républicain américain Alex Mooney de Virginie-Occidentale a présenté un projet de loi qui permettrait aux utilisateurs de marijuana médicale d’acheter et de posséder des armes à feu. La législation introduite par le représentant républicain américain Brian Mast de Floride irait encore plus loin et mettrait fin à l’interdiction de la vente d’armes à feu aux consommateurs de cannabis dans les États où l’utilisation médicale ou récréative est autorisée par la loi.

« Personne ne devrait être contraint de choisir entre ses droits : vous avez le droit de porter des armes et, dans de nombreux États, vous avez le droit de consommer du cannabis », a déclaré Mast dans un communiqué en avril. «Le Congrès doit légiférer en fonction de la réalité, et la réalité est que ceux qui consomment légalement de la marijuana sont traités comme des citoyens de seconde classe. Ce n’est pas acceptable.

L’affaire fédérale contre Taylor, qui est noire, porte jusqu’à 25 ans, bien que les lignes directrices en matière de condamnation prévoient de 18 mois à 24 mois de prison, ont déclaré ses avocats. Elle risque jusqu’à six ans de prison si elle est reconnue coupable des accusations portées contre l’État.

Zwerner a reçu une balle dans la main et la poitrine alors qu’elle était assise à une table de lecture à Richneck Elementary. Elle a passé près de deux semaines à l’hôpital et a dit plus tard à NBC qu’elle ne pouvait parfois pas se lever du lit.

Zwerner poursuit le système scolaire pour 40 millions de dollars.

L’avocat de Taylor dans l’affaire de l’État, James Ellenson, a déclaré que Taylor croyait que son arme était fixée sur une étagère de placard haute avec un verrou de gâchette avant que la fusillade ne se produise. Il a dit le mois dernier qu’on ne savait toujours pas comment le garçon avait obtenu l’arme.

Ben Finley, l’Associated Press