La mère d’un enfant de 11 ans confronte l’école au sujet de l’intimidation raciste

« J’ai eu une conversation avec un conseiller parce que les administrateurs ne pouvaient pas prendre le temps de leur journée pour me parler. Je me suis assis dans ce bureau et j’ai entendu la secrétaire parler à l’un d’eux et ils m’ont demandé si j’avais un rendez-vous. Alors ils m’ont envoyé chez un conseiller », a expliqué la mère de trois enfants.