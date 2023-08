La mère d’un élève d’une école ontarienne pour aveugles se souvient des événements qui ont mené à la mort de l’adolescent alors que l’enquête commence

La voix brisée, Andrea Brown a déclaré lors d’une enquête que son fils Samuel allait bien lorsqu’elle l’a déposé à l’école pour aveugles W. Ross Macdonald à Brantford, en Ontario, en février 2018, mais on lui a dit quelques jours plus tard qu’il avait été déclaré mort à l’hôpital. et une enquête n’était pas nécessaire parce que « c’était un enfant handicapé ».

Brown était le premier des 13 témoins attendus lors de l’enquête de 10 jours qui a débuté lundi. Samuel est décédé pendant la nuit à l’Hôpital général de Brantford le 9 février 2018.

« Samuel était aimé et Samuel aimait la vie », a témoigné Brown.

L’élève sourd, aveugle et non verbal de 18 ans fréquentait l’école pour aveugles W. Ross Macdonald depuis l’âge de quatre ans.

Sa famille vit à Brampton, en Ontario.

Brown a témoigné qu’elle demandait une enquête depuis cinq ans parce que c’était « ce qui est juste » et qu’elle voulait des réponses aux questions sur la mort subite de son fils.

« Quand le médecin a suggéré que nous n’avions pas à faire [an autopsy]puis cela m’a poussé encore plus à croire que nous devions faire cela », a-t-elle déclaré.

Brown a répondu aux questions de l’avocate de l’enquête Maria Stevens, de l’avocate du ministère de l’Éducation Roseanna Ansell-Vaughan et de Saron Gebresellassi, l’avocat de la famille, sur la santé de Samuel, les soins dont il avait besoin et les événements ayant conduit à son décès.

Stevens a déclaré lors de l’enquête que Samuel avait reçu un diagnostic de délétion du chromosome 6q, de retard de développement et de surdicécité.

Brown a déclaré qu’il utilisait un fauteuil roulant la plupart du temps en raison de sa mobilité limitée et de sa scoliose – une courbure latérale anormale de la colonne vertébrale souvent diagnostiquée dans l’enfance ou au début de l’adolescence.

Samuel devait être nourri uniquement avec de la nourriture en purée et des jus épais. Il aurait également souffert d’une pneumonie par aspiration à plusieurs reprises, mais ce n’était pas un enfant « maladif », selon sa mère.

L’enquête examinera les circonstances entourant le décès, examinera les risques accrus auxquels il était confronté lorsqu’il s’agissait de nourriture et de liquide pénétrant dans ses voies respiratoires, explorera les mesures de protection pour répondre à ces risques et analysera les politiques de l’école pour les élèves ayant des obstacles à la communication de leurs besoins et symptômes.

Il était « Samuel normal » cette semaine-là, se souvient maman

Brown a rappelé que Samuel passait la nuit à l’école du dimanche au vendredi et passait les week-ends à la maison avec sa famille.

Brown a déclaré que lorsqu’elle a déposé Samuel le dimanche 4 février, il allait bien : « Le Samuel normal ».

Jeudi soir, a-t-elle déclaré, elle a reçu un appel d’un membre du personnel masculin lui disant que Samuel ne s’était pas levé pour son dîner. Lorsque Brown a demandé si son fils allait bien, on lui a répondu qu’il était « agité et difficile » plus tôt avant d’aller au lit.

Êtes-vous en train de me dire que mon fils n’est plus avec nous ? – Andrea Brown, la mère de Samuel

Brown a déclaré qu’elle ne savait pas que Samuel n’était pas bien à ce moment-là et se souvient avoir dit en plaisantant au membre du personnel qu’ils « le travaillaient trop dur, c’est pourquoi il ne s’est pas levé ».

Stevens a déclaré lors de l’enquête que Samuel ne se sentait pas bien plus tôt dans la journée, le 8 février, et qu’il avait été emmené aux services de santé pour étudiants à 12 h 20 HE, mais qu’il n’avait ni fièvre ni toux.

« Lors d’une deuxième visite aux services de santé des étudiants à 19 heures, il a une température de 30 °C et il reçoit du Tylenol », a déclaré Stevens, se rappelant le reportage de cette nuit-là.

« L’infirmière a noté que la poitrine était dégagée, que la respiration était superficielle et qu’il y avait un écoulement nasal clair. »

La température de Samuel est montée à 36,7 °C vers 1 heure du matin, selon Stevens, et a été trouvé inconscient à 6 heures du matin, puis transporté à l’hôpital.

Pendant ce temps, Brown avait rappelé pour poser des questions sur son fils, mais n’avait reçu aucune réponse ni rappel après avoir laissé un message.

Le matin du 9 février, quelqu’un de l’école lui a dit que lorsqu’ils étaient allés réveiller Samuel, il n’avait pas répondu. Le membre du personnel lui a demandé de se rendre à l’hôpital général de Brantford, à environ 100 kilomètres de chez Brown.

Brown a déclaré que lorsque le personnel lui a proposé de prendre un taxi pour elle et son mari jusqu’à l’hôpital, elle a demandé : « Est-ce plus grave que ce que vous me dites ? »

Le membre du personnel lui a alors dit : « Mme Brown, j’ai dit que lorsque nous sommes allés nous réveiller [Samuel] levé ce matin, il ne répondait pas.' »

« À mon tour, j’ai dit : ‘Êtes-vous en train de me dire que mon fils n’est plus avec nous ?' », se souvient Brown. L’employée a confirmé sa mort et Brown a déclaré qu’elle avait commencé à « brailler ».

La mère a dit de « se rappeler qu’il était un enfant handicapé »

Brown s’est essuyé la joue avec sa main alors qu’elle parlait lundi de voir son fils à l’hôpital le lendemain.

Elle avait demandé pourquoi une ambulance n’avait pas été envoyée plus tôt pour s’occuper de son fils ce soir-là. Brown a déclaré que le coroner lui avait dit « qu’il devait faire trop froid » pour que les équipes médicales rendent visite à Samuel plus tôt.

Elle a déclaré que le coroner avait déclaré qu’une autopsie n’était pas nécessaire, lui disant qu’elle « doit se rappeler qu’il était un enfant handicapé ».

« J’ai dit : ‘Oui, je m’en souviens parce que c’est moi qui lui ai donné naissance' », a-t-elle déclaré.

Les Browns avaient précédemment déclaré que le coroner enquêteur avait produit un rapport indiquant que leur fils était décédé de causes naturelles. Pour tenter d’obtenir plus de réponses, la famille a demandé une autopsie, qui a finalement été pratiquée et a conclu que Samuel était mort d’une pneumonie – une découverte, selon sa mère, qui n’a fait qu’aggraver la confusion de la famille.

Stevens a déclaré qu’un domaine que l’enquête explorera est la manière dont les déclarations sur la cause du décès sont formulées lorsque le handicap est un facteur.