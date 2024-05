La mère d’un Américain détenu au Congo le traite de « garçon innocent »

Marcel Malanga a grandi dans l’Utah, célébrant sa vie typiquement américaine en tant que joueur de football vedette du lycée posant pour des photos affectueuses avec sa famille – tout en documentant un côté sombre avec des armes et de l’argent et se faisant appeler « Warbaby ».

Dimanche, l’homme de 21 ans était l’un des trois Américains arrêtés dans le cadre d’un complot sauvage visant à renverser le gouvernement congolais – dirigé par son père, Christian Malanga, 41 ans, qui a été abattu lors de l’échec du soulèvement.

Les autorités tentent toujours de comprendre comment Malanga est passé de la publication de photos de famille en pyjama de Noël à l’air terrifié alors qu’il était entouré de soldats après le complot voué à l’échec visant à renverser Félix Tshiekedi, le dirigeant de l’un des plus grands pays d’Afrique.

«C’était un garçon innocent qui suivait son père», a insisté la mère de Marcel, Brittney Sawyer, dans une publication sur Facebook.

La maman postait régulièrement des photos de son fils dans des scènes typiques, notamment des moments de tendresse avec sa famille mais aussi des moments de fête à son lycée, notamment avec son équipe de football à Salt Lake City. D’autres photos le montraient soulever des poids et danser.

Il semblait également destiné à avoir un avenir tout aussi routinier, s’installant apparemment pour suivre son père dans le travail de vendeur de voitures.







Christian Malanga a été tué lors d’une attaque contre le palais présidentiel, a déclaré dimanche un porte-parole aux médias. Flickr

Mais certains signes montrent qu’il ne se considère pas comme un enfant typique – plutôt destiné au conflit, comme son père, exilé de son Congo natal en 2012 après un précédent coup d’État manqué.

Sur une photo de lui, enfant au visage de bébé, il posait avec un fusil et « WARBABY » en grosses lettres rouges.

Sur une autre photo plus récente, il s’est appelé « WARCEL » et a partagé des photos et des vidéos sur son histoire Instagram de lui et de son père avec des armes à feu.

Pour la fête des pères l’année dernière, il a également a partagé une photo de lui-même lorsqu’il était enfant avec son père, accompagné de la légende énigmatique « honoré de t’avoir comme père terrestre. J’ai hâte de changer le monde avec toi.

La dernière publication Instagram de Marcel datée du 16 mars le montrait au volant d’une Tesla avec une pile de billets d’un dollar déployée à ses côtés, ainsi qu’un selfie de lui brandissant une arme de poing devant la caméra.

Il a également partagé des informations sur les diamants qu’il était censé vendre et a exprimé son opinion sur le christianisme et les femmes.

En mai 2023, Marcel a posté sur Facebook pour demander si l’un de ses contacts avait des amis ou de la famille dans « l’industrie pétrolière ».

Même si l’implication de Marcel a été un choc, son père avait un passé de révolte avant d’être abattu dimanche.

Christian Malanga a quitté le Congo pour les États-Unis dans le cadre d’un programme de réinstallation de réfugiés à la fin des années 1990, où il a ensuite travaillé comme vendeur de voitures.

Ce père de huit enfants est finalement retourné dans son pays natal pour servir comme officier repoussant les rebelles.

Il a été exilé en 2012 à la suite d’un premier coup d’État manqué – mais a continué à se présenter comme le président du gouvernement du « Nouveau Zaïre ».

La tentative de coup d’État a commencé à la résidence à Kinshasa de Vital Kamerhe, législateur fédéral et candidat à la présidence de l’Assemblée nationale du Congo. Ses gardes ont tué les assaillants, ont indiqué des responsables.

Christian Malanga, quant à lui, diffusait en direct une vidéo du palais présidentiel dans laquelle on le voit entouré de plusieurs personnes en uniforme militaire déambulant en pleine nuit. Il a ensuite été tué alors qu’il résistait à son arrestation, ont indiqué les autorités congolaises.

Son fils a ensuite été vu terrifié, les mains levées, alors qu’il était entouré de soldats congolais.

Commencez votre journée avec tout ce que vous devez savoir Morning Report propose les dernières nouvelles, vidéos, photos et bien plus encore. Merci pour l’enregistrement!

« Je suis tellement fatiguée de toutes les vidéos qui sont publiées partout et qu’on m’envoie », a déclaré sa mère en ligne. « Dieu prendra soin de vous, les gens ! Karmas est une garce ! »

On ne sait pas exactement comment Christian Malanga avait recruté les autres Américains pour son attaque malheureuse contre l’État congolais.

Benjamin Reuben Zalman-Polun était apparemment lié au père de Marcel par l’intermédiaire d’une société d’exploitation aurifère – ce qui suggère que le soulèvement lui-même pourrait avoir des liens avec l’une ou les deux industries.

Le troisième Américain a été identifié mardi comme étant Taylor Thomson. On ne sait pas comment il était connecté.

Avec fils de poste