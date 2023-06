La mère d’un adolescent décédé sur le sous-marin Titan a déclaré qu’elle avait cédé sa place à son fils

La mère de l’adolescent mort sur le submersible Titan a déclaré avoir cédé sa place à son fils « parce qu’il voulait vraiment y aller ».

Suleman Dawood, 19 ans, et son père Shahzada, 48 ans, faisaient partie des cinq personnes décédées lorsque le navire a implosé lors d’un voyage pour voir l’épave du Titanic.

Christine Dawood a déclaré à la BBC que le voyage initial avait été prévu avant la pandémie et a déclaré que son fils avait été déçu de ne pas être assez vieux pour les accompagner.

Elle a dit: «C’était censé être Shahzada et moi en train de descendre. J’ai reculé et j’ai donné la place à Suleman parce qu’il voulait vraiment y aller.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait à propos de la décision, elle a répondu: « Laissons cela de côté. »

Elle a dit « ils étaient tous les deux tellement excités » et son fils avait pris un Rubik’s Cube avec lui parce qu’il voulait battre un record du monde.

Dawood a déclaré que son fils aimait tellement le puzzle qu’il l’emportait partout avec lui et pouvait le résoudre en 12 secondes. Il prévoyait de résoudre le puzzle à 3 700 m sous la mer près des restes du Titanic.

La famille est montée à bord du Polar Prince, le navire de soutien du sous-marin, le 18 juin – fête des pères – anticipant le voyage d’une vie. Dawood et sa fille de 17 ans, Alina, étaient toujours à bord quand on a appris que les communications avec Titan avaient été perdues.

Elle a déclaré: «Nous pensions tous qu’ils allaient arriver, de sorte que le choc a été retardé d’environ 10 heures. Il fut un temps… où ils étaient censés remonter à la surface et quand ce temps passa, le vrai choc, pas le choc mais l’inquiétude et les sentiments pas si bons commencèrent.

«Nous avions beaucoup d’espoir, je pense que c’est la seule chose qui nous a permis de traverser cela… Nous avons parlé de choses que les pilotes peuvent faire comme perdre du poids, il y avait tellement d’actions que les gens du sous-marin peuvent faire pour faire surface. Nous regardions constamment la surface. Il y avait tellement de choses que nous traversions où nous pensions ‘c’est juste lent en ce moment, c’est lent en ce moment’.

Elle a dit qu’elle avait « perdu espoir » lorsque 96 heures se sont écoulées depuis que son mari et son fils sont montés à bord du submersible, ce qui indiquait qu’ils étaient à court d’oxygène. À ce moment-là, elle a envoyé un message à sa famille disant qu’elle « se préparait au pire ».

Sa fille a gardé espoir jusqu’à l’appel avec les garde-côtes américains quand ils ont été informés que des débris avaient été trouvés, a-t-elle déclaré.

La famille est retournée à St John’s à Terre-Neuve, au Canada, samedi, et dimanche a tenu une prière funéraire pour Shahzada et Suleman.

Dawood a déclaré qu’elle et sa fille avaient juré d’apprendre à terminer le Rubik’s Cube en l’honneur de Suleman et qu’elle avait l’intention de poursuivre le travail philanthropique de son mari.

Elle a déclaré: « Il a été impliqué dans tant de choses, il a aidé tant de gens et je pense qu’Alina et moi voulons vraiment continuer cet héritage et lui donner cette plate-forme.

« Alina et moi avons dit que nous allions apprendre à résoudre le Rubik’s Cube. Ça va être un défi pour nous parce que nous sommes vraiment mauvais mais nous allons l’apprendre.