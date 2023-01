La mère du tireur d’Uvalde arrêtée pour avoir menacé de tuer un homme

“Il a peur de ce que AR pourrait lui faire quand personne n’est là ou quand il dort”, a écrit un officier dans un rapport de police, faisant référence à Mme Reyes par ses initiales. “Il ne se sent pas en sécurité quand AR est là et ne se sentira pas en sécurité tant qu’elle ne sera pas arrêtée et ne pourra pas lui faire de mal.”

Mme Reyes, qui est détenue sous caution de 1 000 dollars, fait face à une accusation d’État pour avoir menacé de commettre un acte de violence et à une accusation de voies de fait et coups et blessures, selon les autorités. Elle n’avait pas d’avocat répertorié dans ses documents juridiques.

Mme Reyes a nié à un officier répondant qu’elle avait menacé l’homme, selon un rapport de police.

Les motifs de la fusillade dans l’école qui a changé Uvalde pour toujours restent un mystère. M. Ramos a été décrit par les résidents locaux comme un solitaire qu’on voyait rarement en ville. Il était un lycéen qui manquait fréquemment des cours et avait du mal à s’entendre avec les autres, selon des personnes qui le connaissaient.

Il semblait trouver un terrain d’entente avec d’autres adolescents qui, comme lui, aimaient jouer à des jeux vidéo violents comme Fortnite et Call of Duty. Certains camarades de classe ont rappelé qu’il était souvent harcelé, moqué pour les vêtements qu’il portait ou taquiné à propos de sa mère et de sa sœur.

Un ancien camarade de classe a rappelé que le tireur avait une relation difficile avec sa mère. À plus d’une occasion, a déclaré le camarade de classe, M. Ramos pouvait être entendu à travers un microphone se disputer avec elle alors qu’il jouait à des jeux vidéo. Le camarade de classe a déclaré que M. Ramos passait plus de temps chez sa grand-mère que chez sa mère.

Dans les jours qui ont précédé la fusillade, il y avait des indications que M. Ramos préparait une grande attaque. En discutant avec d’autres adolescents en ligne, M. Ramos leur a confié qu’il avait acheté un fusil de type AR-15 peu de temps après ses 18 ans et qu’il prévoyait de l’utiliser. Le matin de la fusillade, il a parlé à une adolescente à l’étranger et lui a montré la tenue entièrement noire qu’il portait.