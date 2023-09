La mère du suspect du meurtre du PDG de Baltimore Tech, 26 ans, exhorte son fils à se rendre

BALTIMORE — La mère du suspect recherché dans le meurtre d’un PDG du secteur technologique de Baltimore a déclaré qu’elle avait parlé avec son fils par SMS mardi et l’avait exhorté à se rendre.

« Je lui ai dit de se rendre parce qu’ils allaient le tuer », a déclaré Scarlett Billingsley, 72 ans, qui s’est entretenue avec NBC News mercredi après-midi. Elle s’est identifiée comme la mère de Jason Billingsley, 32 ans, recherché pour meurtre au premier degré et d’autres accusations liées au décès de Pava LaPere, 26 ans, PDG et fondatrice d’EcoMap Technologies.

« Je ne veux pas que la police lui tire dessus parce qu’elle pense qu’il a une arme à feu », a ajouté Scarlett Billingsley.

Un porte-parole du département de police de Baltimore a déclaré à NBC News qu’ils savaient qui était Scarlett Billingsley.

Pava LaPère. Avec l’aimable autorisation de la famille de Pava LaPere

Les autorités ont déclaré avoir trouvé le corps de LaPere avec un « traumatisme contondant » apparent dans un appartement tard lundi matin. La cause du décès n’a pas été déterminée.

La police n’a pas précisé s’il y avait un motif possible à la mort de LaPere et n’a pas précisé si les deux se connaissaient.

Scarlett Billingsley a déclaré qu’elle avait vu son fils pour la dernière fois lundi alors qu’il était chez elle pendant quelques minutes.

Elle a dit qu’elle ne savait pas si son fils connaissait LaPere.

« Je ne sais même pas comment il a rencontré cette fille, où il l’a rencontrée, ni comment il est entré dans son appartement. »

Elle a déclaré que son fils lui avait montré une arme à feu lundi, mais qu’il pensait qu’il essayait de la vendre.

Elle a dit qu’elle ne savait pas où se trouvait son fils et qu’« il ne me le dirait pas ».

Scarlett Billingsley a également déclaré qu’elle était désolée pour la douleur que traverse la famille LaPere.

« Je suis vraiment désolée pour ce que vit cette mère », a-t-elle déclaré. « Je suis vraiment désolé s’il l’a fait. »

« Je ne le saurai pas avant d’avoir trouvé des preuves s’il l’a fait. Où est la vérité ? Montrez-moi des preuves », a-t-elle ajouté.

Scarlett Billingsley a ajouté qu’elle avait peur parce qu’elle avait perdu son fils aîné à cause de la violence armée en 2013.

Recommandé

« C’est le seul qui me reste. C’est mon petit garçon.

Les autorités ont déclaré que Jason Billingsley est un récidiviste violent et devrait être considéré comme armé et dangereux. Il a été condamné en 2015 à 30 ans de prison, dont 16 ans avec sursis, après avoir plaidé coupable d’une infraction sexuelle au premier degré, selon les archives judiciaires.

Il a été libéré en octobre, selon le registre des délinquants sexuels du Maryland, qui l’a classé dans la catégorie « niveau 3 », une désignation qui comprend les accusations les plus graves et oblige les délinquants à s’inscrire à vie.

La police a déclaré qu’il n’aurait pas dû être libre.

« Cet individu tuera et violera », a déclaré mardi le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley. « Il fera tout ce qu’il peut pour nuire. »

Des documents judiciaires montrent également que Jason Billingsley a plaidé coupable de voies de fait au premier degré en 2009 et de voies de fait au deuxième degré en 2011.

Selon les documents obtenus mercredi par NBC News auprès du tribunal de district du Maryland pour la ville de Baltimore, Billingsley a été arrêté à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait forcé une femme à lui faire une fellation sous la pointe d’un couteau le 23 juin 2013. Son accusateur a déclaré à la police qu’il l’avait frappée. au visage et l’a étranglée à deux mains. Après avoir agressé la femme, selon les archives judiciaires, il a volé 53 $ dans son portefeuille.

D’autres dossiers du tribunal de district montrent que le 4 septembre 2010, Billingsley a été accusé d’avoir frappé son ex-petite amie au visage, de l’avoir coincée et de lui avoir pris son téléphone. Il a été accusé de voies de fait au deuxième degré, de séquestration et de vol de moins de 100 $. Il a plaidé coupable de l’agression n°2 le 22 juin 2011, selon les dossiers.

Le 15 septembre 2009, Billingsley et un autre homme ont été arrêtés et accusés d’avoir volé 10 $ à un homme, selon les archives judiciaires. Il a été accusé de vol qualifié, de vol et de voies de fait au deuxième degré, selon les archives judiciaires.

Billingsley a plaidé coupable de l’agression n°1 le 3 décembre 2009, selon les archives judiciaires en ligne, et a violé sa probation dans cette affaire. Il a plaidé coupable de violation de la probation en juillet 2011, selon les archives en ligne, et il a été condamné à trois ans de prison.