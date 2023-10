La mère du suspect du meurtre du Nouvel An condamnée pour avoir aidé son fils à fuir Tri-Cities

La mère d’un suspect dans un meurtre à Richland a aidé son fils à échapper aux autorités, et maintenant elle se dirige également vers la prison.

Mais les avocats ne sont pas d’accord sur la mesure dans laquelle Rosalina Guzman, 38 ans, a aidé son fils, Felipe Manjares, après le meurtre de Michael Castoreno, 21 ans, le soir du Nouvel An, à l’extérieur des appartements Columbia Park à Richland.

Guzman a plaidé coupable d’assistance pénale au premier degré en relation avec la fusillade liée au gang.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait tenu son fils à l’écart des enquêteurs peu de temps après le meurtre de Castoreno, tandis que son avocat de la défense a déclaré que la police et les procureurs n’avaient inculpé son fils que quelques semaines avant leur arrestation dans l’Oklahoma.

La juge Diana Ruff a déclaré qu’elle était réticente, mais elle a accepté la recommandation commune et a condamné Guzman à sept mois de prison.

Manjares et deux de ses frères ont des liens avec un gang de la région de Sunnyside et plusieurs membres de leur famille ont été liés à des fusillades liées à des gangs en 2022, selon des documents judiciaires.

Mais Guzman n’a aucun antécédent criminel et risque entre six mois et un an de prison après son plaidoyer.

Le procureur adjoint Tyler Grandgeorge a déclaré que Guzman avait aidé son fils à s’enfuir peu de temps après que Castoreno ait été abattu. Elle a continué à éloigner la police de son fils et est même allée jusqu’à déménager de Washington à Kingfisher, Okla.

Selon des documents judiciaires, Guzman était au courant de l’implication de son fils dans le meurtre dès le lendemain du meurtre.

Mais l’avocat de la défense, Brian Hultgrenn, a déclaré que sa cliente essayait seulement de vivre sa vie pendant plus de quatre mois avant que son fils ne soit inculpé du meurtre.

« Elle n’est pas responsable de cet horrible meurtre », a-t-il déclaré. « Elle n’est pas punie pour ce meurtre. »

Bien que Guzman n’ait pas parlé de la condamnation sur recommandation de son avocat, Hultgrenn a déclaré qu’elle voulait dire à la famille de Michael Castoreno qu’elle était désolée pour leurs souffrances.

Manjares, 19 ans, et un autre adolescent accusé du meurtre, Rafael Topete Torres, 17 ans, font toujours face à des accusations de meurtre au premier degré.

Tournage du réveillon du Nouvel An

La police de Richland recherchait un groupe d’adolescents qui ont affronté Castoreno au milieu du complexe d’appartements vers 20 heures le soir du Nouvel An.

Le groupe aurait demandé quelles étaient ses affiliations à un gang et, lorsque Castoreno a répondu, un adolescent a sorti une arme à feu et a commencé à tirer, selon des documents judiciaires.

Il a reçu quatre balles et a été laissé mourir alors que le groupe courait.

Une fouille par un chien policier a conduit la police à un appartement qui avait été lié à une enquête distincte sur de récents vols dans le quartier.

Manjares et plusieurs autres personnes impliquées dans la fusillade ont été identifiées grâce à une photo publiée sur Instagram le soir de la fusillade, sur laquelle ils portaient les mêmes vêtements que ceux vus par les caméras de sécurité de la région.

Manjares aurait été désigné sous le surnom de « Shooter ».

La police a déclaré avoir également pu relier les douilles trouvées sur les lieux à une série de fusillades à Mabton, Sunnyside et dans le comté de Yakima.

Au moins une de ces fusillades était liée à un groupe de frères, l’un d’eux étant Manjares, un membre connu d’un gang.

Environ une demi-heure après la fusillade, un témoin a déclaré que Guzman était arrivé sur le siège passager d’une voiture dans le dépanneur en face du complexe d’appartements. Son petit ami, Valentin Sanchez, conduisait, selon des documents judiciaires. Une vidéo de sécurité montre Manjares et deux autres adolescents monter dans la voiture.

Après avoir identifié le véhicule dans lequel ils se trouvaient, les enquêteurs ont tenté de contacter Sanchez. Il aurait renvoyé les enquêteurs vers son avocat, qui leur aurait dit qu’ils se rendaient à Caldwell, dans l’Idaho. Le véhicule a été retrouvé au domicile de son père à Caldwell.

La fusillade a mis fin à une année violente pour le comté de Benton, qui a enregistré un record de 19 homicides.