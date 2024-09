La mère du suspect de la fusillade en Géorgie a appelé l’école pour avertir de l’urgence, selon sa tante

La mère de l’adolescent de 14 ans accusé de meurtre pour la fusillade mortelle de quatre personnes dans son lycée de Géorgie a appelé l’école avant les meurtres, avertissant le personnel d’une « urgence extrême » impliquant son fils, a déclaré un proche.

Annie Brown a déclaré au Washington Post que sa sœur, la mère de Colt Gray, lui avait envoyé un SMS disant qu’elle avait parlé avec un conseiller scolaire et les avait exhortés à retrouver « immédiatement » son fils pour vérifier son état.

Brown a fourni des captures d’écran de l’échange de textes au journal, qui a également rapporté qu’un journal d’appels du forfait téléphonique partagé de la famille montrait qu’un appel avait été passé à l’école environ 30 minutes avant que les coups de feu ne soient censés éclater.

Brown a confirmé cette information à l’Associated Press samedi par SMS, mais a refusé de fournir d’autres commentaires.

Colt Gray, 14 ans, a été accusé de meurtre pour le meurtre de deux élèves et de deux enseignants au lycée Apalachee, dans le comté de Barrow, près d’Atlanta, mercredi. Son père, Colin Gray, est accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir fourni à son fils un fusil semi-automatique de type AR 15.

Leurs avocats ont refusé de demander immédiatement une libération sous caution lors de leur première comparution devant le tribunal vendredi.

L’adolescent géorgien avait eu du mal à accepter la séparation de ses parents et les moqueries de ses camarades de classe, a déclaré son père à un enquêteur du shérif l’année dernière lorsqu’on lui a demandé si son fils avait posté une menace en ligne.

« Je ne sais rien de ce qu’il a pu dire (une insulte) comme ça », a déclaré Gray à l’enquêteur du shérif du comté de Jackson, Daniel Miller, selon une transcription de leur entretien obtenue par l’AP. « Je serais furieux s’il l’avait fait, et toutes les armes auraient disparu. »

Les autorités du comté de Jackson ont mis un terme à leur enquête sur Colt Gray il y a un an, concluant qu’il n’y avait aucune preuve claire permettant de le relier à une menace postée sur Discord, un réseau social populaire auprès des joueurs de jeux vidéo. Les documents de cette enquête donnent au moins un aperçu restreint d’un garçon qui a eu du mal à accepter la rupture de ses parents et à fréquenter le collège qu’il fréquentait à l’époque, où son père a déclaré que les autres se moquaient fréquemment de lui.

« Il s’énerve et se sent sous pression. Il n’arrive pas à réfléchir correctement », a déclaré Colin Gray à l’enquêteur le 21 mai 2023, se souvenant d’une discussion qu’il avait eue avec le directeur de l’école du garçon.

Le collège avait également été difficile pour Colt Gray. Il venait de terminer sa septième année lorsque Miller a interviewé le père et le fils. Colin Gray a déclaré que le garçon n’avait que quelques amis et qu’il était souvent la cible de moqueries. Certains élèves « se moquaient de lui jour après jour ».

« Je ne veux pas qu’il se batte contre qui que ce soit, mais ils n’arrêtent pas de le pincer et de le toucher », a déclaré Gray. « Les mots sont une chose, mais quand on commence à le toucher, c’est une toute autre histoire. Et ça a dégénéré au point que la semaine dernière, il n’avait plus rien à faire de ses finales. »

Le tir et la chasse étaient des passe-temps fréquents pour le père et le fils, a-t-il dit. Gray a expliqué qu’il encourageait le garçon à être plus actif à l’extérieur et à passer moins de temps à jouer à des jeux vidéo sur sa Xbox. Lorsque Colt Gray avait tué un cerf quelques mois plus tôt, son père était fier. Il a montré à l’enquêteur une photo sur son téléphone portable, en disant : « Vous le voyez avec du sang sur les joues après avoir tiré sur son premier cerf. »

« C’était tout simplement le plus beau jour de ma vie », a déclaré Colin Gray.

Le rapport de l’enquêteur et la transcription de l’entretien ne mentionnent pas que Gray possédait un fusil d’assaut. Lorsqu’on lui a demandé si son fils avait accès à des armes à feu, le père a répondu oui. Mais il a déclaré que les armes n’étaient pas chargées et a insisté sur le fait qu’il avait mis l’accent sur la sécurité lorsqu’il avait appris à son fils à tirer.

« Il connaît la gravité des armes et ce qu’elles peuvent faire », a déclaré Gray, « et comment les utiliser et ne pas les utiliser. »

Une expulsion a bouleversé la vie de la famille Gray à l’été 2022. Le 25 juillet de cette année-là, un adjoint du shérif a été dépêché dans la maison de location située dans un cul-de-sac de banlieue où vivaient Colin Gray, sa femme Colt et les deux jeunes frères et sœurs du garçon. Une équipe de déménageurs empilait leurs affaires dans la cour.

Le shérif adjoint du comté de Jackson a déclaré dans un rapport que les déménageurs avaient trouvé des armes à feu et des arcs de chasse dans un placard de la chambre principale. Ils ont confié les armes et les munitions au shérif adjoint pour qu’il les garde en sécurité, plutôt que de les laisser dehors avec les autres biens de la famille.

Le shérif a écrit qu’il avait laissé des copies des reçus des armes sur la porte d’entrée afin que Gray puisse les récupérer plus tard au bureau du shérif. La raison de l’expulsion n’est pas mentionnée dans le rapport. Colin Gray a déclaré à l’enquêteur en 2023 qu’il avait payé son loyer.

C’est après l’expulsion, a-t-il dit, que sa femme l’a quitté, emmenant avec elle ses deux plus jeunes frères et sœurs. Colt Gray « a eu du mal au début avec la séparation et tout », a déclaré le père, qui travaillait dans le bâtiment.

« Je suis le seul fournisseur de services, je m’occupe des immeubles de grande hauteur du centre-ville », a-t-il déclaré à l’enquêteur. Deux jours plus tard, Colin Gray a été interrogé à nouveau pendant qu’il était au travail. Il a déclaré par téléphone : « Je suis suspendu au sommet d’un immeuble. … J’ai une grosse grue qui monte, donc c’est un peu bruyant ici. »

L’enquêteur a également interrogé le garçon, alors âgé de 13 ans, qui était décrit dans un rapport comme étant calme, réservé et tranquille.

Il a nié avoir proféré des menaces et a déclaré que depuis quelques mois, il avait cessé d’utiliser la plateforme Discord, sur laquelle la menace contre l’école avait été postée. Il a ensuite dit à son père que son compte avait été piraté.

« La seule chose que j’ai, c’est TikTok, mais je vais simplement là-bas et je regarde des vidéos », a déclaré l’adolescent.

Un an avant qu’ils ne soient tous deux accusés de la fusillade du lycée, Colin Gray avait insisté auprès de l’enquêteur du shérif sur le fait que son fils n’était pas du genre à menacer de violence.

« Ce n’est pas un solitaire, officier Miller. Ne vous laissez pas tromper », a déclaré le père, ajoutant : « Il veut juste aller à l’école, faire ses propres affaires et il ne veut pas d’ennuis. »

___

Rush a réalisé son reportage depuis Portland, dans l’Oregon. Trenton Daniel, journaliste de l’Associated Press, a contribué à l’article depuis New York.

Téléchargez le Application d’actualités WPXI GRATUITE pour les alertes d’informations de dernière minute.

Suivez Channel 11 News sur Facebook et Gazouillement. | Regardez WPXI maintenant

TENDANCES ACTUELLES :

Un homme accusé d’avoir tué une femme et blessé 4 autres personnes lors d’une fusillade sur des bâtiments du comté de Lawrence Un policier de Pittsburgh blessé alors qu’il tentait de mettre fin à une bagarre dans le South Side Une personne en détention après la mort d’une femme et la mort d’un homme abattu dans le comté de Fayette VIDÉO : Un policier de Pittsburgh blessé alors qu’il tentait de mettre fin à une bagarre dans le South Side TÉLÉCHARGEZ l’application Channel 11 News pour recevoir des alertes d’actualité