Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que sa mère, Heeraben Modi, avait reçu sa première dose du vaccin COVID-19 jeudi à Gandhinagar, Gujarat.

S’adressant aux médias sociaux, Modi a déclaré: «Heureux de partager que ma mère a pris la première dose du vaccin COVID-19 aujourd’hui. J’exhorte tout le monde à aider et à motiver les personnes de votre entourage qui sont éligibles pour se faire vacciner.

Cependant, le Premier ministre n’a pas précisé d’autres détails sur le vaccin que Heeraben, 99 ans, a pris, la covaxine ou le covishield.

Heureux de partager que ma mère a pris la première dose du vaccin COVID-19 aujourd’hui. J’exhorte tout le monde à aider et à motiver les personnes de votre entourage qui sont éligibles pour se faire vacciner. – Narendra Modi (@narendramodi) 11 mars 2021

Plus tôt la semaine dernière, le PM Modi avait lancé la nouvelle phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Inde en prenant sa première injection. L’Inde a étendu son programme de vaccination à partir du 1er mars pour couvrir les personnes de plus de 60 ans et celles de plus de 45 ans souffrant de comorbidités au milieu d’un nombre croissant de souches de virus plus infectieuses et d’une poussée de cas.

«J’ai pris ma première dose du vaccin COVID-19 à AIIMS. Remarquable comment nos médecins et scientifiques ont travaillé rapidement pour renforcer la lutte mondiale contre le COVID-19. Je fais appel à tous ceux qui ont le droit de se faire vacciner. Ensemble, rendons l’Inde libre de COVID-19! », A déclaré le Premier ministre sur Twitter. Sœur P Niveda de Pondichéry, a administré COVAXIN (Bharat BioTech) à PM Modi.

Dès que la nouvelle de Heeraben recevant son premier vaccin est devenue virale, Twitterati a envoyé son amour et ses meilleurs vœux à la famille de Modi. Beaucoup ont même réitéré comment cela inculquerait aux gens l’assurance de la sécurité des vaccinations contre les coronavirus.

Tellement bon 👏 – Anmol kharbanda 🇮🇳 (@anmolkharbanda_) 11 mars 2021

Bonne nouvelle Monsieur 🙏🙏👍👍 – Shubham Saxena (@ ShubhamSaxena37) 11 mars 2021

Meilleurs voeux à ta mère 💙 ♥ – Vashi Ahamad (@ VashiAhamad5) 11 mars 2021

Tweet du jour❤️❤️❤️— IronGirl © 🇮🇳 (@lohewaliladki) 11 mars 2021

Les citoyens doivent s’inscrire et prendre rendez-vous pour la vaccination, à tout moment et en tout lieu, en utilisant le portail Co-WIN 2.0 ou via d’autres applications informatiques telles que Arogya Setu. Selon le ministère, il y aura une installation d’enregistrement sur place afin que les bénéficiaires éligibles puissent entrer dans les centres de vaccination identifiés, se faire enregistrer et vacciner. Les personnes éligibles pourront s’inscrire sur le portail Co-WIN2.0 via leur numéro de mobile, à travers un processus étape par étape.

Avec un numéro de mobile, une personne peut enregistrer jusqu’à quatre bénéficiaires. Cependant, tous ceux qui sont enregistrés sur un numéro de portable n’auront rien en commun à part le numéro de portable, a indiqué le ministère. Le numéro de carte d’identité avec photo de chacun de ces bénéficiaires doit être différent. Les citoyens peuvent utiliser l’un ou l’autre des documents d’identité avec photo suivants pour s’inscrire en ligne: carte / lettre Aadhaar, carte d’identité électorale avec photo (EPIC), passeport, permis de conduire, carte PAN, carte à puce NPR ou document de pension avec photo.