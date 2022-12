La mère du nouveau bébé de Diddy est Dana Tran, selon le certificat de naissance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Casey Flanigan/imageSPACE/MEGA

“Je suis si chanceuse d’accueillir ma petite fille, J’adore Sean Combsau monde,” Sean “Diddy” Combs annoncé le 10 décembre, au choc et à la surprise des fans du monde entier. Alors que Diddy, 53 ans, a mentionné ses six autres enfants dans le tweet, il n’a pas nommé la mère de son nouveau paquet de joie. Selon TMZ, qui affirme avoir obtenu l’acte de naissance du bébé, cette femme est Dana Tran. Dana est une femme de 28 ans qui “travaille dans l’industrie de la cybersécurité” et est “native SoCal”. Elle est apparemment passée par Dana Tee sur les réseaux sociaux, mais TMZ rapporte que “son Instagram a récemment été supprimé”. Après le reportage, une source proche de Sean Comb a confirmé avoir HollywoodLa Vie que Dana est bien la mère.

Diddy n’a pas fait grand-chose pour révéler l’ajout de son père lorsqu’il a partagé la nouvelle tard samedi. En plus de raconter au monde l’arrivée de sa fille, Love, Diddy a écrit : « Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie et moi-même vous aimons tous tellement ! Dieu est le plus grand!” TMZ a rapporté plus tard que Love était né en octobre dans un hôpital de Newport Beach, en Californie.

Les personnes dans les tweets de Diddy sont ses enfants : Quincy-Taylor Brown31 ans, fils biologique de Al B. Sûr et le défunt ex de Diddy, Kim Porter (Diddy a élevé Quincy comme le sien); Justin Peignes28 ans, né pour designer Misa Hilton Brom; Peignes chrétiens24 ans, l’aîné de Diddy et Kim Porter; Peignes de chance16 ans, que Diddy a eu avec Sarah Chapman; et jumelles de 15 ans Jesse et D’Lila Peignes, également né de Diddy et Kim Porter.

On ne sait pas quand et où Diddy et Dana Tran ont noué une relation. Ces derniers mois, Diddy a été lié au rappeur City Girls YungMiami. Diddy et Miami, 28 ans, ont rendu public leur romance, Diddy inondant sa chambre de roses rouges le 13 novembre. “Je t’aime, Papi”, a-t-elle répondu.

En juin 2022, Diddy s’est assis avec Miami pour discuter de la vie et de la paternité depuis le décès de Kim Porter en 2018. Hmm… la paternité a été vraiment, vraiment, réelle parce que j’étais comme un père à temps partiel, vous savez ce que je dis ?” dit-il, par Ambiance. “Kim et Sarah [Chance’s mother] et tout le monde avait tout retenu, et puis mec… tu sais… juste perdre Kim, c’était comme si j’étais un père à plein temps.

“Ma vie est vraiment comme devenir folle en ce moment”, a-t-il déclaré en riant. « C’est vraiment, vraiment, réel, tu vois ce que je veux dire ? Passer du simple fait d’être sur la route et d’autres trucs à devoir élever trois filles et jamais… Je n’ai jamais été dans cette situation et vous savez, je suppose que Dieu m’a donné du karma. Frappez-moi trois fois… trois fois. J’ai trois filles qui ont 16 ans.

