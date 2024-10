La mère du garçon malnutri Jahmeik Modlin, décédé dans son appartement de Harlem, accuse les agences de New York d’ignorer les appels à l’aide

La mère de Jahmeik Modlin, un garçon de 4 ans souffrant de malnutrition qui ne pesait que 19 livres lorsqu’il est décédé la semaine dernière dans leur appartement de Harlem, pointait du doigt les agences municipales qui, selon elle, avaient ignoré ses appels à l’aide.

Par l’intermédiaire de proches et d’un conseiller familial, Nytavia Ragsdale, 26 ans, a déclaré qu’elle avait contacté les travailleurs sociaux du l’administration municipale des services à l’enfance, et personne ne l’a aidée, ni Jahmeik ni ses trois jeunes filles émaciées.

« Personne n’a répondu à son appel à l’aide », a déclaré le révérend Kevin McCall, qui a déclaré avoir parlé avec Ragsdale à Rikers Island, où la mère est détenue sans caution pour homicide involontaire et mise en danger du bien-être d’un enfant.

« Ils n’ont pas fait preuve de la diligence requise pour aider Nytavia », a déclaré McCall, qui a été rejoint par les proches de Ragsdale lors d’une conférence de presse lundi devant le bâtiment ACS sur Bedford Ave. à Bedford-Stuyvesant, Brooklyn.

Les membres de la famille ont déclaré avoir vu les enfants lors des appels FaceTime, mais le téléphone ne les montrait que de face.

« Nous sommes encore en train d’accepter cela », a déclaré la sœur de Ragsdale, Dianna Kerlegrand. « La famille n’était pas au courant des circonstances au sein du foyer. Nous soutenons fermement Nytavia Ragsdale et nous nous engageons à demander justice pour elle, Jahmeik et ses frères et sœurs.

Le père du garçon, Laron Modlin, a également été arrêté et fait face à des accusations similaires.

Un avocat de Modlin et un représentant d’ACS n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ACS s’était déjà rendu au domicile pour enquêter sur des problèmes de malnutrition, mais les enquêteurs n’ont pas étayé cette allégation, a déclaré une source policière.

La mort de l’enfant a déclenché un examen préliminaire par le département d’enquête de la ville sur la manière dont ACS a traité le cas de l’enfant, ce qui pourrait conduire à une enquête approfondie, a déclaré un porte-parole au Daily News.

La famille de Ragsdale a déclaré qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale. Un avocat de Modlin a déclaré qu’il souffrait également de problèmes de santé mentale

La police a été appelée le 13 octobre à l’appartement de la famille. Boulevard Adam Clayton Powell Jr. près de la 145e rue W.

Lorsque les policiers sont arrivés, Ragsdale était déjà dehors avec son fils et a dit aux policiers qu’il était inconscient.

Les médecins ont transporté le garçon à l’hôpital de Harlem, où il est décédé.

Les procureurs ont déclaré que l’appartement où le garçon est tombé inconscient alors que ses frères et sœurs, très maigres, 5, 6 et 7 ans, regardait, était rempli de nourriture – mais les armoires étaient sécurisées avec des sécurités pour enfants et le réfrigérateur était orienté vers un mur afin que les portes ne puissent pas être ouvertes facilement.

Les autres enfants ont été hospitalisés et mis sous perfusion parce qu’ils ne pouvaient pas manger d’aliments solides.

Le garçon était affamé depuis des années et avait tellement besoin de nourriture qu’il a mangé son propre vomi, ont indiqué les procureurs.

La malnutrition n’est pas la seule forme d’abus et de négligence, ont indiqué les autorités. Une chambre à l’arrière de l’appartement était couverte d’excréments humains, et les procureurs ont déclaré que Jahmeik avait des excréments emmêlés dans ses cheveux.