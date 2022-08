La mère du défenseur de l’aciérie de Marioupol n’a que rumeurs et espoir, 3 mois après sa capture

Alla Samoilenko attend des nouvelles de son fils Illia depuis le 20 mai.

C’est à ce moment-là qu’elle a échangé des SMS pour la dernière fois avec le soldat de 28 ans du régiment ukrainien Azov. Son régiment s’est accroupi avec des citoyens ukrainiens pendant des semaines à Marioupol, défendant le complexe Azovstal Iron and Steel Works, jusqu’à ce qu’il soit saisi par les forces russes en mai.

Elle a regardé avec le reste du monde le siège de trois mois se dérouler sur les médias internationaux. Mais parce qu’il était officier d’état-major, il pouvait rester en communication avec elle. Il lui parlait de la nourriture qu’ils mangeaient et parlait des munitions. Il a essayé de lui garder le moral.

“Il ne m’a pas donné la possibilité de douter”, dit-elle.

On ne sait pas où se trouvent Illia et ses compagnons d’armes, aujourd’hui prisonniers de guerre. À l’approche du jour de l’indépendance de l’Ukraine, mercredi, Samoilenko et les proches d’autres soldats craignaient que leurs fils et leurs filles ne bénéficient pas d’un procès équitable de la part de la Russie. Ou pire.

Illia Samoilenko était l’un des derniers combattants à être resté barricadé sous terre dans l’aciérie d’Azovstal à Marioupol avant que les forces russes ne s’emparent du complexe en mai. (Soumis par Alla Samoilenko)

“J’entends dire que toutes les personnes qui [are] capturés dans les prisons russes, ils sont torturés. Et je le sais. Et c’est très difficile de vivre avec ça si je sais que mon cher garçon qui est entre de si vilaines mains.”

Samoilenko continue d’espérer qu’il est toujours en vie. À un moment donné, elle a appris qu’Illia était dans le camp de prisonniers d’Olenivka, dans l’est de l’Ukraine, jusqu’à la fin du mois de juin. Ou qu’il pourrait encore être là. Aucune information sur sa localisation n’a jamais été confirmée.

Pas d’aide juridique ni de visites

“Je n’ai que des rumeurs et toutes les rumeurs sont tellement incontrôlables”, dit-elle. “Nous ne pouvons pas entrer en contact avec des avocats russes, par exemple ; même s’ils ont notre demande, ils n’ont aucune autorité pour visiter les lieux de notre prisonnier de guerre.”

REGARDER | Les combattants ukrainiens d’Azov décrivent un traitement en captivité (Reuters) : Les combattants ukrainiens d’Azov disent avoir été torturés en prison Des soldats du régiment ukrainien Azov qui ont défendu l’aciérie de Marioupol ont déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Kyiv qu’ils avaient été torturés et avaient subi des pressions psychologiques de la part de leurs ravisseurs russes avant d’être libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers. CBC n’a pas vérifié les allégations de manière indépendante.

Sa douleur se juxtapose à la luminosité de sa maison. Le rebord de la fenêtre de sa cuisine colorée à Kyiv, avec ses murs jaunes et ses carreaux de céramique orange, est parsemé d’objets artisanaux fabriqués par sa fille Margarita, âgée de quatre ans. Elle dit que son fils avait l’habitude de dire qu’il ne s’occupait pas des jeunes enfants avant la naissance de sa sœur. Mais ils sont devenus les meilleurs amis du monde.

Le comptoir est bordé de bols de légumes qu’elle a fait pousser elle-même. Cela a été une bonne année pour les concombres, dit-elle. Les tomates sont savoureuses mais pas aussi abondantes. En attendant des nouvelles de son fils, elle dit que son jardin nourrit son âme.

Samoilenko s’occupe du jardin de sa maison à Kyiv. Elle espère que son fils est toujours en vie. Il était officier d’état-major du régiment Azov lorsque ses membres ont commencé à se rendre par centaines aux forces russes en une semaine à la mi-mai. (Radio-Canada)

C’est l’un des rares sursis pour l’homme de 48 ans à la voix douce. Elle a entendu des histoires de personnes qui ont été détenues dans des prisons russes dans le passé.

“Ils ont raconté beaucoup, beaucoup d’histoires absolument terrifiantes sur les prisons russes. Et nous ne nous faisons pas d’illusions. Nous espérons juste que nos soldats, nos garçons et nos filles, ils auront la possibilité de garder leur dignité et de garder leur vie.”

Un panneau demandant la libération des personnes capturées après la chute de l’usine Azovstal Iron and Steel Works de Marioupol a été érigé sur la façade de l’hôtel de ville de Kyiv le 22 juin. (Melissa Mancini/CBC)

Quand Illia a rejoint l’armée en 2015, Samoilenko dit qu’elle lui a demandé de ne pas y aller. Son fils cadet avait été grièvement blessé dans un accident de voiture quelques années plus tôt qui l’avait laissé paralysé. La peur d’un autre fils dans la douleur était trop lourde à supporter. Mais il était attiré par le combat.

Il a été blessé lors d’un déploiement en 2016, perdant un œil et un bras. Mais il ne pouvait pas être tenu à l’écart de “sa fraternité”, dit Samoilenko. Il est parti pour l’Est avant l’invasion russe du 24 février, pour soutenir les soldats en travaillant comme officier d’état-major.

On sait peu de choses sur les prisonniers de guerre du régiment

Le régiment Azov a combattu dans l’une des premières batailles à Marioupol. Les soldats ont défendu l’aciérie dans des conditions épouvantables, retenant les Russes jusqu’au 20 mai, date à laquelle les autorités russes ont déclaré que 1 700 soldats s’étaient rendus.

Les histoires sur la torture russe des prisonniers de guerre ukrainiens se sont répandues. Le 29 juillet, une prison où étaient détenus des soldats ukrainiens à Olenivka a été attaquée et 53 soldats ont été tués. La Russie a accusé Kyiv d’avoir fait sauter la prison. L’Ukraine a déclaré que l’attaque avait été menée pour dissimuler la torture des prisonniers.

Le régiment a des débuts controversés. Il opère maintenant dans le cadre de la Garde nationale ukrainienne. Mais lorsqu’elle s’est formée en 2014 pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est du pays, c’était une brigade de volontaires qui attirait des combattants de l’extrême droite. Le Kremlin utilise cette origine pour étayer ses revendications de nazisme en Ukraine.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême de Russie a désigné le groupe comme une organisation terroriste, une décision qui, selon le régiment, était Moscou essayant de justifier les crimes de guerre, selon l’Associated Press.

Lundi, le service de sécurité russe, le FSB, a allégué qu’un membre du régiment Azov était responsable de la mort de Darya Dugina, une commentatrice pro-nationaliste de la télévision russe qui a soutenu la guerre avec l’Ukraine et la fille du théoricien politique Alexander Dugin. Dugina a été tuée par un explosif déclenché à distance placé dans sa voiture.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas tardé à démentir cette allégation, affirmant que la pièce d’identité publiée par le FSB était falsifiée.

Désormais, les familles et les autorités s’inquiètent du sort des prisonniers de guerre en attendant leur procès, qui, selon les responsables ukrainiens, pourrait commencer mercredi. Le ministère de la Défense a publié une photo qui, selon eux, montre des cages en fer dans lesquelles les soldats ukrainiens seront détenus pendant leur procès.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que si ce “procès-spectacle avait lieu”, il n’y aurait plus de négociations avec la Russie.

A la maison, ils attendent

Samoilenko a parcouru des images et des photos de soldats sortis de l’usine en mai, essayant d’apercevoir Illia, mais elle ne l’a pas vu.

Comme de nombreux Ukrainiens, elle craint que le monde ne prête plus attention à ce qui se passe dans leur pays et que les armes et les financements ne traversent plus les frontières.

Alla Samoilenko attend des nouvelles de son fils Ilia depuis le 20 mai. Elle s’inquiète que lui et ses camarades capturés à Marioupol, en Ukraine, aient été torturés dans les prisons russes. (Radio-Canada)

“C’est notre plus grande peur du moment, car nous avons besoin de protection. Nous avons besoin du soutien du monde entier, et nous avons besoin de plus en plus d’armes pour combattre.”

Alors qu’elle s’occupe de son jardin dans la périphérie de Kyiv, elle n’est pas loin de l’endroit où le danger a déjà frappé dans cette guerre. Elle s’inquiète pour son fils, mais aussi pour le peuple et le pays que son fils défendait lorsqu’il a été capturé.

Elle craint que la guerre ne se normalise dans certaines parties de l’Ukraine, les habitants de certaines régions ne tenant pas compte des avertissements d’aller dans des abris lorsque la sirène du raid aérien retentit, par exemple.

“C’est difficile à expliquer, mais je pense que nous sommes fatigués de la peur. Certains de nos citoyens sont très détendus d’où nous avons vu cela se produire et ce n’est pas bon. Je pense qu’il faut être très prudent.”