La mère du chanteur Sean Kingston arrêtée lors d’une descente dans son manoir loué en Floride

La mère du chanteur Sean Kingston a été arrêtée lors d’une descente jeudi dans son manoir loué en Floride, ont indiqué des responsables.

Des adjoints du bureau du shérif du comté de Broward et du SWAT de la police de Davie ont été vus en train d’exécuter un mandat de perquisition dans la propriété de Southwest Ranches, à environ 30 miles au nord-ouest de Miami, NBC sud de la Floride a rapporté.

Sean Kingston se produit à Miami en 2023. Fichier Johnny Louis / Getty Images

Les responsables ont déclaré à la station que la mère de Kingston, Janice Turner, 61 ans, avait été arrêtée pour vol et fraude.

L’interprète de « Beautiful Girls » a posté jeudi un message sur sa story Instagram, écrivant : « Les gens adorent l’énergie négative ! Je vais bien et ma mère aussi !… mes avocats s’occupent de tout en ce moment même où nous parlons. »

Les représentants de Kingston n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de NBC News. Les autorités n’ont pas indiqué que Kingston lui-même faisait face à des accusations, rapporte NBC South Florida.

Le bureau du shérif a déclaré qu’ils avaient exécuté des mandats d’arrêt et de perquisition à la suite d’une enquête qui avait débuté à Dania Beach, à proximité. Les autorités n’ont pas immédiatement fourni de détails.

Kingston, de son vrai nom Kisean Paul Anderson, est connu pour son single « Beautiful Girls » en tête des charts et ses collaborations avec des artistes tels que Justin Bieber, Tory Lanez et Nicki Minaj. Il a également tourné avec Beyoncé et Kelly Clarkson.