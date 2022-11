La mère d’Owen Warner de I’m A Celebrity s’ouvre sur leur relation étroite et insiste sur le fait qu’il n’est “pas idiot”

La mère d’OWEN Warner, Polly, a admis qu’elle parlait normalement à son fils trois fois par jour et qu’elle aimait garder une trace de l’endroit où il se trouvait lorsqu’il ne tournait pas pour Hollyoaks.

Polly Warner, maman de trois enfants, a révélé que son passage dans I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! est le plus long qu’ils aient été séparés et décrit comment le couple a eu un au revoir “émotionnel”.

Rex

Polly a atterri à l’aéroport de Brisbane et s’est installée à l’hôtel cinq étoiles JW Marriott sur la Gold Coast avant la finale de ce mois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si son fils lui manquait, Polly a répondu: “Oh mon Dieu, comme si vous ne le croiriez pas. Je lui parle trois fois par jour.

“Il vit à Liverpool donc il est loin de moi mais c’était vraiment, vraiment bizarre. Quand je lui ai dit au revoir, c’était assez émouvant de savoir que… en fait, il m’a FaceTime dans l’avion en route pour l’Australie.

Elle a ajouté: “C’est la plus longue période où nous avons été séparés. C’est vraiment difficile parce que j’aime savoir ce qu’il fait, il a une vie très différente de mes autres garçons donc j’aime savoir où il est et qu’il est en sécurité. ”

En savoir plus sur le soleil STATIONNÉ J’utilise des sacs de gravats pour empêcher les voisins de prendre ma place de parking – ils détestent ça PRÊT À TOUS LES TEMPS Les fans d’Oodie se bousculent pour mettre la main sur une nouvelle couverture à capuche d’extérieur

“Au départ, quand le spectacle était une possibilité, les garçons disaient : ‘Oui, vas-y !’ Tim et moi étions comme: ‘Pensez-vous que c’est la bonne chose?’

« Ils sont sauvages et ils adorent le voir là-bas ! Ils font ses réseaux sociaux et Instagram Lives – ils passent un bon moment.

Pendant ce temps, Polly a décrit comment son fils n’était pas “idiot” et a affirmé qu’il ne jouait pas avec les caméras.

Elle a dit : « Tout ce qu’il a dit a du sens, n’est-ce pas ? Quand il a dit “où se trouvait” Scarlette dans A Place In The Sun, pourquoi aurait-il jamais vu cette émission ?

“Il est au travail pendant la journée et même s’il était à la maison, il ne mettrait probablement pas la télé parce qu’il joue de la musique. Il est lui-même, totalement lui-même.





Cela survient alors que les fans ont accusé la légende de la radio Chris Moyles, 48 ​​ans, de s’amuser aux dépens de l’acteur de Romeo Nightingale après l’avoir convaincu qu’il était trois fois champion de danse britannique.

Mais Polly a déclaré: “Je n’aurais pas qualifié Owen de crédule pour être honnête, mais il ne connaît personne là-dedans, donc il va prendre tout ce que quelqu’un dit pour argent comptant tout de suite, mais je ne pense pas que cela prendra beaucoup pour lui de le gronder vraiment – il n’est pas si idiot.

En savoir plus sur le soleil STATIONNÉ J’utilise des sacs de gravats pour empêcher les voisins de prendre ma place de parking – ils détestent ça PRÊT À TOUS LES TEMPS Les fans d’Oodie se bousculent pour mettre la main sur une nouvelle couverture à capuche d’extérieur

Commentant le fait de montrer son physique tonique dans la douche cascade, Polly a plaisanté: «Il aime enlever son haut mais si vous travaillez dur sur votre corps et votre physique, pourquoi pas?

“Certains de mes amis ont fait des commentaires et ont dit que je ne devrais pas vraiment le considérer comme mon fils… c’est comme ça !”

Rex

Rex