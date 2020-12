Une mère conduisant avec ses deux jeunes enfants dit qu’ils ont de la chance d’être en vie après qu’un agresseur sur un pont de 9 mètres a lancé une brique sur sa voiture qui roulait à 60 km / h.

Lynnsay Smith, 31 ans, de Gwennap, Cornwall, conduisait ses deux enfants – Ralph, trois ans et Darcie, sept mois – à un événement de Noël lorsqu’une brique a percé un trou dans son toit ouvrant.

L’attaquant a lancé la brique sur sa voiture depuis Old Farmers Bridge sur l’A30.

On ne sait pas si le lanceur de briques était un homme, une femme ou un enfant, mais Mme Smith a déclaré: « Je n’ai aperçu qu’un seul garçon à vélo – cela aurait pu être quelques-uns. Est-ce une sorte de jeu malade auquel ils jouent?

« Cela aurait pu traverser mon pare-brise et j’aurais pu perdre le contrôle de la voiture, tuant mes enfants. »

Lynnsay Smith (photo avec ses enfants), 31 ans, de Gwennap, Cornwall, conduisait ses deux enfants – Ralph, trois et sept mois, Darcie, à un événement de Noël lorsqu’une brique a percé un trou dans son toit ouvrant.

L’attaque a laissé son fils terrifié. Elle a déclaré: « Cela me rend triste de penser à la réaction de Ralph – il hurlait.

‘Il était comme,’ ‘Maman, je vais pleurer en allant au lit’ ‘.

«Je hurlais aussi. Je ne sais pas comment mon petit garçon est resté si calme et courageux parce que j’étais en désordre.

«La route était maniaque, j’avais mes risques et j’essayais de ralentir.

L’attaquant a lancé la brique sur sa voiture depuis Old Farmers Bridge sur l’A30. Sur la photo: le toit ouvrant

Tremblante de choc, Mme Smith s’est arrêtée dans le parking du pub Plume of Feathers à Scorrier.

Elle a déclaré: « Je tenais mes enfants, j’ai littéralement gagné à la loterie. Cela aurait pu être dix fois pire.

« Je dois remercier le gars du Plume des plumes – il est sorti et m’a calmé et a amené les enfants dans le pub.

«Il y a eu une tempête de grêle, j’ai donc dû mettre la housse de la poussette sur le trou du toit.

Un policier du Devon et de Cornwall a déclaré: « Il est miraculeux que la mère ait gardé son sang-froid et soit restée en contrôle – la voiture aurait facilement pu s’écraser et elle et ses petits auraient tous pu être tués »

On a dit à Mme Smith que le toit ouvrant n’était pas couvert par une assurance, elle devra donc payer environ 1000 £ pour les réparations.

Mais elle a déclaré: « La réparation du toit n’est que de l’argent – qui peut être gagnée à nouveau.

«Nous avons juste de la chance d’être en vie.

« Mais personne ne veut avoir à payer ce montant juste avant Noël, surtout après une année comme celle-ci.

« Je veux juste avertir les gens que cette situation s’est produite et me méfier de la conduite sous ces ponts sur l’A30. Espérons que quelqu’un puisse avoir des images de la dashcam.

« Si la voiture s’était écrasée dans un autre trafic, beaucoup plus d’innocents auraient pu être tués ou gravement blessés aussi. »

«On ne saurait trop insister sur la gravité de ces actions. Ils auraient pu entraîner des blessures graves ou la perte de contrôle du véhicule par le conducteur.

« Nous aimerions entendre quiconque a été témoin de cette infraction ou a vu quelqu’un sur le pont à l’époque. »

Toute personne disposant d’informations est priée d’appeler le 101 ou d’envoyer un e-mail à 101@dc.police.uk, en citant la référence criminelle CR / 101828/20.