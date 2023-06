La mère dit qu’elle a demandé à Ont. la police enquêtera sur un vendeur de poison présumé avant plusieurs décès

AVERTISSEMENT : cette histoire contient une discussion sur le suicide

Un vendeur de poison présumé soupçonné d’être lié à plus de 20 décès aurait pu être arrêté un an plus tôt, selon une mère qui a failli perdre sa fille.

La femme du nord-ouest de l’Ontario affirme que plusieurs vies auraient pu être sauvées si la police provinciale avait mieux enquêté sur la tentative de suicide de sa fille en avril 2022.

« Je leur ai demandé d’enquêter », a déclaré la mère à CBC News. « Mais ils m’ont interrogé à la place. »

CBC a accepté de ne pas identifier la femme ou sa fille de 22 ans en raison du sujet sensible.

La mère reproche à Kenneth Law, de Mississauga, en Ontario, d’avoir fourni à sa fille une substance toxique pour se suicider. Mais elle accuse également les policiers de ne pas avoir posé de questions qui auraient pu les conduire à Law un an avant son arrestation.

« Quand j’ai commencé à relier les points », a-t-elle déclaré dans une récente interview, « je n’arrêtais pas de penser, [the police] aurait dû le faire l’année dernière. »

Kenneth Law est vu à l’extérieur du Mississauga, Ont. pharmacie où une case postale lui est rattachée. (Licences The Times/News)

Law a été arrêté le mois dernier et accusé de conseil ou d’aide au suicide en lien avec deux décès dans la banlieue de Toronto. La police régionale de Peel allègue qu’il exploitait des entreprises qui distribuaient et commercialisaient une substance potentiellement mortelle à des personnes risquant de s’automutiler.

L’enquête tentaculaire implique maintenant 11 services de police ontariens, ainsi que des autorités internationales allant des États-Unis à l’Australie et à Interpol.

Après l’incident d’avril 2022 avec sa fille, la mère a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario (OPP) avait saisi l’enveloppe qui avait été utilisée pour envoyer le poison, mais avait posé quelques questions jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle le mois dernier.

CBC News a vu un reçu de carte de crédit indiquant un paiement PayPal de 106,90 $ en avril 2022 à EscMode, un site Web aujourd’hui disparu que les enquêteurs ont lié à Law. La mère a déclaré qu’elle avait récemment fourni le reçu à la police après avoir appris le lien.

Une étiquette de déclaration en douane, utilisée par l’une des sociétés de Law après qu’un client britannique ait commandé du nitrite de sodium, décrit le contenu comme « conservateur : sel de sodium ». (Soumis)

Law, 57 ans, reste en détention, dans l’attente d’une enquête sur le cautionnement vendredi. Il a nié les allégations portées contre lui. Les accusations n’ont pas été testées devant les tribunaux.

Les dossiers officiels, les publications en ligne, les reportages dans les médias et les entrevues avec les familles font état de plus de 20 décès soupçonnés d’être liés aux produits de Law au Canada et à l’étranger. La police de Peel a déclaré qu’elle examinait 1 200 colis envoyés dans 40 pays.

CBC est au courant de six de ces décès survenus dans l’année entre la tentative de suicide de la jeune femme dans le nord-ouest de l’Ontario en avril 2022 et l’arrestation de Law le mois dernier. Ils comprennent les suicides d’un adulte anonyme près de Toronto, d’une Italienne et d’un adolescent en Pennsylvanie.

Noelle Ramirez, vingt ans, de Montrose, Colorado, est décédée en mars.

« Ma fille devrait toujours être ici », a déclaré le père de Noelle, David Ramirez. « Je pense qu’elle a rencontré une personne qui était plus que disposée à la guider à travers cela et à lui vendre le produit. »

La police « aurait pu sauver toutes ces vies si elle avait ouvert une enquête l’année dernière », affirme la mère du nord-ouest de l’Ontario. Elle a déclaré que les enquêteurs avaient récemment déclaré à sa famille que la plus jeune personne connue pour avoir acheté les produits de Law avait 15 ans.

Elle a dit qu’elle soupçonnait que les policiers avaient rejeté l’appel rapproché de sa fille comme une surdose d’opioïdes, compte tenu de la prévalence des drogues toxiques dans la région.

La police a posé des questions un an plus tard

Vers 4 heures du matin le 27 avril 2022, la mère ontarienne a déclaré avoir entendu des cris dans sa maison. Elle a couru dans la chambre de sa fille pour la trouver par terre, souffrant de convulsions et de vomissements. En quelques minutes, le visage et les lèvres de la fille devenaient blancs.

« La seule façon dont je savais qu’elle vivait encore pendant que j’étais au téléphone avec le 911 était qu’elle continuait à me serrer la main », se souvient la mère.

Elle a dit qu’une ambulance est arrivée 20 minutes plus tard et a transporté sa fille à l’hôpital local de leur petite ville. La jeune femme a reçu un antidote pour une intoxication au nitrite de sodium et a survécu.

Un package est présenté ici d’Imtime Cuisine, l’une des sociétés liées à Law. (Fourni par la police régionale de Peel)

Le nitrite de sodium est couramment utilisé dans la préparation des aliments, par exemple pour soigner les viandes, mais peut être mortel lorsqu’il est ingéré sous forme pure. Une photo publiée par la police montre que Law a vendu son produit dans un paquet portant la mention « 99,999 % pur ».

La mère a déclaré que les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario ont frappé à sa porte le mois dernier et ont demandé à parler à sa fille. Elle leur a parlé de la source de la substance et comment elle avait entendu parler de sa disponibilité en ligne, a déclaré la mère.

L’OPP a refusé de commenter l’incident d’avril 2022. La police de Peel a déclaré avoir commencé à enquêter sur Law après un décès dans la région en mars dernier. Des semaines plus tard, le Royaume-Uni Temps de Londres a d’abord signalé des suicides liés aux activités de Law.

Annonce de sécurité publique : Si vous remarquez un paiement ou des transactions liées à l’une de ces entreprises en ligne, veuillez nous contacter au 1-888-714-0003 ou par courriel [email protected]. Si vous souhaitez rester anonyme, veuillez appeler Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477). pic.twitter.com/XBVjP4Hn5K —@PeelPolice

L’année dernière, la police britannique a contacté Law à deux reprises au sujet des suicides de Neha Raju et Tom Parfett, tous deux près de Londres, mais les enquêteurs ont refusé porter plainte à l’époque.

Si l’enquête de la police de Peel mène à de nouvelles preuves « qui impliquent criminellement Kenneth Law », le gend. Tyler Bell-Morena a déclaré, « alors il serait soumis à des frais supplémentaires ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :