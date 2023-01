La mère disparue Constance Marten qui a disparu avec un nouveau-né “était une actrice talentueuse qui est apparue dans Tatler”

A MISSING MUM, qui a disparu avec son nouveau-né, était une “actrice talentueuse”, selon des amis.

Constance Marten “aurait pu aller très loin” en tant que star et est même apparue dans le magazine de toffs Tatler, avant de s’éloigner de sa famille aristocratique.

Constance Marten était une “actrice talentueuse”, selon un ancien camarade de classe de l’école de théâtre Crédit : Facebook

Elle a disparu avec son compagnon et son nouveau-né depuis le 5 janvier Crédit : Facebook

La famille a été vue pour la dernière fois dans l’Essex le 7 janvier Crédit : Met Police

Elle s’était éloignée de sa famille aristocratique Crédit : Facebook

Constance a disparu, ainsi que son partenaire Mark Gordon et leur nouveau-né, depuis près de deux semaines après que la voiture de la famille est tombée en panne et a pris feu sur la M61 le 5 janvier.

S’adressant au Sunday Times, une vieille amie a révélé qu’elle avait été une actrice prometteuse dans sa jeunesse.

L’ancienne camarade de classe de l’école d’art dramatique East 15 dans l’Essex, où Constance a étudié le théâtre, a déclaré : “Elle était tout simplement magnifique, pleine de vie, pleine de gentillesse… et elle était très, très talentueuse.

“Juste une personne époustouflante à l’intérieur comme à l’extérieur. J’ai vraiment été bouleversée par elle.”

En fait, Constance a été considérée comme une “It girl” lorsqu’elle est apparue sur la page de la fille du mois du magazine haut de gamme Tatler alors qu’elle était étudiante en 2008.

Fille de Napier Martin, ancien page de la reine, et petite-fille de Mary Anna Marten, dont la marraine était la reine mère, Constance était issue d’une famille de riches propriétaires terriens.

On pense qu’elle a payé son temps à East 15 via un fonds fiduciaire de plusieurs millions de livres stocké chez C. Hoare & Co, la plus ancienne banque privée du Royaume-Uni.

L’amie a été choquée lorsqu’elle a abandonné en 2016, ajoutant qu’elle était une “très bonne actrice” et “aurait pu aller loin” mais qu’elle avait perdu tout intérêt pour le drame.

Ils ont affirmé que, pendant qu’ils étudiaient ensemble, Constance entretenait une relation instable avec un homme que ses camarades de classe n’avaient jamais rencontré.

C’est à peu près au moment où elle a abandonné ses études qu’elle a commencé à vivre avec Gordon et c’est cette relation qui aurait déclenché la rupture dans sa famille.

Malgré cela, on pense toujours qu’elle a accès à son fonds en fiducie.

Peu de temps avant de disparaître, elle a donné naissance à l’enfant de Gordon “sans évaluation par des professionnels de la santé”.

Les flics l’ont exhortée à prendre contact et à demander une assistance médicale pour elle et son bébé.

La police pense que Constance était la dernière dans l’Essex, d’abord près du port de Harwich le 7 janvier à 9 heures du matin, puis de nouveau à Colchester environ une heure plus tard.

Le surintendant-détective Lewis Basford, qui dirige l’enquête, a déclaré: “Cela fait maintenant plus d’une semaine que la voiture de Constance et Mark est tombée en panne sur la M61, et nous sommes de plus en plus inquiets non seulement pour leur bien-être, mais pour le bien-être de leur nouveau-né.

“Être en déplacement pendant une semaine doit être épuisant pour les nouveaux parents et un nouveau-né.

“Constance et Mark, je vous en appelle directement, pensez à la santé et au bien-être de votre bébé et contactez-nous afin que nous puissions nous assurer que votre enfant va bien sur le plan médical et n’a aucun problème sous-jacent.

“S’il vous plaît, faites cela pour votre enfant. Vous ne seriez pas en mesure de vous pardonner s’il devenait malade. Tout ce que nous voulons, c’est vous aider, vous et votre bébé.”

On pensait que la rupture était due à sa relation avec Mark Gordon Crédit : PA

Les flics ont appelé le couple à entrer en contact car le souci du bien-être d’eux et de leur bébé grandit Crédit : PA