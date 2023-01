La mère disparue Constance Marten qui a disparu avec un nouveau-né est liée à un riche baron ayant des “liens avec la famille royale”

Une maman MISSING qui a disparu avec son nouveau-né est liée à un riche baron qui a des liens avec la famille royale.

Constance Marten a disparu jeudi après avoir accouché “sans évaluation par des professionnels de la santé”.

Constance Marten est la petite-fille d’un riche baron Crédit : PA

Constance a disparu jeudi près de Farnworth à Bolton Crédit : PA

Sa famille possédait le domaine Crichel près de Wimborne dans le Dorset Crédit : BNPS

Mark Gordon a également disparu après la panne de la voiture du couple sur la M61 Crédit : PA

La maman, son bébé et son partenaire Mark Gordon ont disparu depuis que leur véhicule est tombé en panne près de la sortie quatre de la M61, près de Bolton.

Maintenant, il a été révélé que Constance est la petite-fille de Mary Anna Marten – dont la marraine était feu la reine mère, rapporte MailOnline.

Sa famille possédait le domaine Crichel près de Wimborne dans le Dorset.

Son père, Napier Marten, qui était page de la reine Elizabeth, a renoncé à la fortune familiale de 115 millions de livres sterling.

Il a dit qu’une voix dans sa tête lui avait dit “de me raser la tête et d’aller en Australie”.

Les flics ont exhorté Constance à prendre contact et à demander une assistance médicale pour elle et son bébé.

La police pense que Constance a peut-être été vue dans l’Essex, d’abord près du port de Harwich samedi à 9 heures du matin, puis de nouveau à Colchester environ une heure plus tard.

La police du Grand Manchester a déclaré: “Les preuves suggèrent que Constance a accouché très récemment et que ni elle ni le bébé n’ont été évalués par des professionnels de la santé.

“Avec trois jours maintenant, les agents sont de plus en plus préoccupés par le bien-être du nouveau-né qui est la priorité de tous et demandent à Constance et à tous les membres du public qui ont des informations à contacter pour s’assurer qu’ils sont en sécurité et bien. “

Mark est décrit comme portant des vêtements sombres tandis que Constance, qui a un accent du sud, portait un manteau bordeaux. Le bébé a été emmailloté.

La responsable de la protection publique de GMP, la surintendante principale Michaela Kerr, a précédemment déclaré: “En tant que mère, je voudrais lancer un appel direct à Constance.

“Constance, je sais que c’est une période exceptionnellement difficile pour vous et que vous avez probablement peur, mais je vous promets que notre priorité numéro un est la même que la vôtre : assurer la sécurité de votre beau nouveau-né.

“Comme vous le savez, il est vraiment important que vous et votre bébé soyez évalués par des professionnels de la santé dès que possible, alors veuillez contacter les services d’urgence ou vous rendre à l’hôpital le plus proche, où qu’il se trouve.

“Je voudrais également lancer un appel aux membres du public, pas seulement à Bolton mais dans le Grand Manchester et au-delà.

“Si vous avez des informations sur l’endroit où se trouve cette famille, veuillez ne rien faire de plus que contacter les services d’urgence.

“GMP peut être contacté via le chat en direct sur notre site Web ou le 999. Même le moindre détail peut nous aider à assurer la sécurité de cette maman et de ce bébé.”

Toute personne ayant des informations peut contacter GMP au 999 en citant 2657 05/01/23 ou via gmp.police.uk.