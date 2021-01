La mère d’Ioan Gruffudd a insisté sur le fait que personne d’autre n’était impliqué dans sa séparation d’avec sa femme Alice Evans.

L’actrice Alice, 49 ans, a révélé que le mariage de 13 ans du couple était terminé cette semaine en publiant un tweet affirmant qu’il quittait la famille et lui avait dit « ne l’aime plus ».

Le couple a deux filles ensemble et vit à Los Angeles. Ils sont mariés depuis 2007.

Maintenant, la mère d’Ioan, Margaret Griffiths, 73 ans, a parlé de la triste nouvelle, disant qu’aucun tiers n’était impliqué.

Elle a déclaré au Sun Online: «C’est très triste et nous sommes tous désolés que cela se soit produit, bien sûr.

« Mais les enfants passeront en premier quoi qu’il arrive, c’est sûr. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait «quelqu’un d’autre», elle a répondu: «Non, non, non».







Margaret, qui vit au Pays de Galles, a ajouté qu’elle n’avait pas pu voir son fils et sa famille en raison des restrictions relatives aux coronavirus, mais qu’ils étaient restés en contact par téléphone.

Lorsqu’on lui a demandé comment Ioan avait fait face à la rupture, elle a répondu: « Oui, il va bien. »

Il n’y a aucune preuve suggérant qu’Ioan ait jamais été infidèle.







Il a précédemment admis que le mariage avait traversé des moments difficiles car le couple était séparé par le travail.

L’acteur a passé plusieurs longs séjours en Australie à filmer la série télévisée Harrow, dans laquelle il incarne un médecin légiste.

He the Guardian en février dernier: « Je pense que nous avons lutté ces quatre dernières années, nous donnant du temps l’un pour l’autre parce que physiquement nous sommes séparés. »

Il a dit qu’ils étaient «pratiques» à ce sujet et a admis que la plupart des responsabilités parentales de leurs filles Ella, 11 ans, et Elsie, sept ans, étaient laissées à Alice.

Alice a annoncé la scission dans un tweet qui a depuis été supprimé.







Elle a écrit: « Triste nouvelle. Mon mari / âme soeur bien-aimé de 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il allait quitter sa famille, à partir de la semaine prochaine », lit-on dans le message maintenant supprimé d’Alice.

« Moi et nos jeunes filles, les filles sont très confuses et tristes [sic]. On ne nous a pas donné de raison sauf qu’il «ne m’aime plus». Je suis vraiment désolé. »

Le couple a depuis publié une déclaration commune, disant: « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons engagés envers nos enfants. Merci de respecter notre vie privée. »

The Mirror a contacté les représentants d’Ioan et d’Alice pour obtenir leurs commentaires.