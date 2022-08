La mère diabolique qui a tellement torturé le bébé qu’il a perdu ses deux jambes RESTERA en prison avec de nouveaux pouvoirs difficiles

Une maman qui a tellement torturé son petit garçon qu’il a dû être amputé des deux jambes RESTERA en prison avec de nouveaux pouvoirs difficiles.

Jody Simpson, 24 ans, et Anthony Smith, 47 ans, n’ont purgé que cinq ans de leur peine de dix ans pour les horribles abus de Tony Hudgell, aujourd’hui âgé de sept ans.

La mère adoptive de Tony dit qu’il veut devenir policier pour pouvoir ré-arrêter ses parents biologiques Crédit : PA

Antony Smith et Jody Simpson devraient tous deux sortir ce mois-ci Crédit : PA : Association de la presse

Ils ont été reconnus coupables de cruauté à Maidstone Crown Court en février 2018 et condamnés à dix ans de prison.

Le couple maléfique devait être libéré ce mois-ci après avoir purgé seulement la moitié de sa peine – mais maintenant, Dominic Raab a révélé que de nouveaux pouvoirs pourraient les garder en prison.

Le secrétaire à la Justice a écrit sur Twitter: “Les abus que Tony Hudgell a endurés aux mains de Jody Simpson et Anthony Smith défient toute croyance.

“La libération de Simpson est en attente et j’ai renvoyé son cas à la Commission des libérations conditionnelles, en vertu de nouveaux pouvoirs conçus pour garder les prisonniers derrière les barreaux plus longtemps si leur libération met en danger la sécurité publique.”

Cela vient après que la mère adoptive du petit Tony, Paula Hudgell, a déclaré que la pensée de la libération du couple était « comme un coup à l’estomac ».

Paula, 54 ans, avait été informée par son officier de liaison avec les victimes que Simpson devait sortir cette semaine et Smith à la fin du mois.

Elle a déclaré au Mirror: «Ces monstres n’ont passé que cinq ans derrière les barreaux tandis que Tony fait face à une vie de défis en raison de leur méchanceté.

«Ils ne vont pas devant la commission des libérations conditionnelles ou n’ont pas à montrer de remords pour être libérés. C’est comme un coup à l’estomac et ça me rend malade de savoir que ceux qui maltraitent les bébés et les enfants seront libérés d’ici quelques années.

“Ces monstres pourraient vivre dans votre rue et vous n’en auriez aucune idée.”

Simpson et Smith sont automatiquement libérés à mi-chemin de leur peine, moins de temps en détention provisoire.

Tony est conscient que ses agresseurs seront bientôt sortis – et Simpson pourrait même être libéré le jour même de sa visite au 10 Downing Street.

S’exprimant depuis leur domicile familial à West Malling, dans le Kent, Paula a déclaré que Tony était “fâché” lorsqu’elle lui a dit que ses parents biologiques ne resteraient plus longtemps en prison.

Elle a également déclaré que l’enfant de sept ans souhaitait rejoindre la police afin de pouvoir les arrêter à nouveau.

Tony a subi des abus si épouvantables de la part de ses parents biologiques qu’il s’est retrouvé avec des doigts et des orteils cassés, ainsi que des ligaments déchirés, lors d’une attaque à peine 41 jours après sa naissance.

Plutôt que de se faire aider, les vils Tony Smith et Jody Simpson l’ont laissé souffrir pendant 10 jours.

Tony a contracté une septicémie et était proche de la mort lorsqu’ils l’ont emmené à l’hôpital.

Les médecins ont finalement été contraints d’amputer les jambes du petit en raison des dommages causés.

La maman adoptive Paula, qui a rencontré Tony pour la première fois à l’âge de quatre mois, a déjà raconté comment elle a sangloté quand il a perdu ses deux jambes.

Depuis, il a collecté 1,7 million de livres sterling pour l’hôpital qui lui a sauvé la vie et a remporté un prix Pride of Britain pour ses efforts de collecte de fonds.

La police a d’abord décidé de ne pas prendre de mesures contre ses parents.

Ils n’ont été poursuivis que lorsque Paula et le député conservateur Tom Tugendhat ont fait campagne.

Après leur condamnation, Paula a fait pression pour la loi de Tony – ce qui signifie que les peines pour avoir causé la mort d’un enfant passent de 14 ans à la perpétuité.

Ceux qui causent des dommages graves peuvent également être condamnés à 14 ans au lieu de dix.

Tony Hudgell photographié avec sa mère adoptive Paula 1 crédit

Tony a collecté plus d’un million de livres sterling pour l’hôpital qui lui a sauvé la vie Crédit : Reuters

Tony Hudgell, Mark Hudgell et Paula Hudgell photographiés aux Pride of Britain Awards l’année dernière Crédit : La Méga Agence